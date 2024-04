La FNAM en appelle à nouveau à l'Etat pour accélérer sur la décarbonation

A l’occasion de sa traditionnelle conférence de presse semestrielle, le Président de la FNAM, Pascal de Izaguirre, Christine Ourmières, Présidente Directrice générale de la société Air Caraïbes, Didier Montegut, Président de la Chambre Syndicale de l’Assistance en Escale (CSAE) et Alexandre Boissy, Secrétaire général du Groupe Air France-KLM se sont retrouvés afin de dresser le bilan de la saison écoulée (avec un trafic français au premier trimestre à 96% du niveau de 2019) et tracer des perspectives poul’été 2024 avec l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques en France.

Les tendances positives du trafic déjà observées en 2023 ont été confirmées pour l’été 2024 dans un contexte où les compagnies ont noté que la tenue des Jeux Olympiques pouvait influer sur les décisions de voyage. Le transport aérien continuera par ailleurs d’évoluer dans un environnement instable en raison notamment de la situation géopolitique.

Garantir une stabilité fiscale

La FNAM a aussi réaffirmé son engagement résolu à mener à bien la transition écologique à laquelle elle s’est engagée dans le cadre de sa feuille de route. Il a toutefois été rappelé que cette transition écologique ne pouvait se concevoir sans que l’Etat régulateur ne garantisse également au secteur l’environnement réglementaire et la stabilité fiscale lui permettant de dégager les sommes nécessaires. A cet égard, les compagnies ont rappelé que, cinq années après les Assises du Transport Aérien, le pavillon français continue de perdre chaque année un point de part de marché (38,5% de part de marché pour le pavillon français au global en 2023) alors qu’il consent parallèlement des efforts financiers majeurs afin de se doter de nouveaux avions performants réduisant à la fois les émissions sonores et de gaz à effet de serre (un appareil de nouvelle génération émet jusqu’à 20% d’émissions de CO2 et 50% de bruit en moins).

Garantir une équité de concurrence avec les compagnies des pays tiers

La FNAM appelle notamment l’Etat à un accompagnement de la transition écologique du secteur avec, comme priorité absolue, la constitution d’une filière de carburants aéronautiques durables en France permettant d’atteindre les objectifs fixés par la réglementation européenne. Par ailleurs, dès lors que le transport aérien évolue dans un cadre global, les autorités françaises doivent garantir une équité des conditions de concurrence avec les compagnies de pays tiers, en particulier celles opérant des plateformes de correspondance aux portes de l’Europe (Turquie, Golfe persique). Ces dernières doivent voir leurs accès au marché européen conditionné à l’acceptation de règles économiques, environnementales ou sociales comparables.

La FNAM a par ailleurs rappelé la nécessité pour les compagnies basées en France, créatrices de richesse et d’emplois sur les territoires et garantes de la connectivité de ces derniers, de pouvoir bénéficier d’un accès à un coût compétitif aux infrastructures aéroportuaires et de navigation aérienne. L’accès aux aéroports ne doit ainsi notamment pas être indûment restreint alors que les nuisances sonores [2] sont en diminution constante (hors effet de la crise COVID) grâce, en particulier, au renouvellement et la modernisation des flottes d’avion. La modernisation de la navigation aérienne française doit également se poursuivre à la fois en termes de compétitivité (améliorer la ponctualité) que d’accompagnement de la transition énergétique (trajectoires optimisées).