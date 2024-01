La FNAM, Air France, le groupe ADP et la CSAE lancent le Collectif Sécurité Circulation Aéroportuaire (CSCA)

Le 25 janvier 2024, le Groupe ADP, Air France, la CSAE (chambre syndicale de l'assistance en escale) et la FNAM lancent le Collectif Sécurité Circulation Aéroportuaire (CSCA). Cette collaboration vise à renforcer la sécurité et la prévention routière côté piste des aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, dans un contexte de renouvellement massif des effectifs. Le CSCA a pour ambition de réduire les risques liés aux déplacements en créant une culture sécurité partagée, et en facilitant la communication entre les acteurs de l'industrie aéroportuaire. Toutes les voies de circulation sont concernées, y compris celles des zones d'évolution contrôlée (les "ZEC") et des galeries bagages, sur les deux aéroports parisiens.

Promouvoir la sécurité et fédérer les entreprises autour des sujets de prévention et de sécurité

Les deux grands objectifs du CSCA sont :

1. Promouvoir la sécurité :

Afficher un objectif commun via une charte d'engagements pour une circulation sécurisée.

Favoriser le sentiment d'appartenance à une communauté aéroportuaire unie par l'objectif "0 accident."

Mettre en place des actions innovantes de promotion de la sécurité.

Compléter l'existant (SGS : Système de Gestion), dynamiser, et créer la force d'un collectif axé sur les comportements individuels et collectifs.

2. Fédérer les entreprises autour des sujets de prévention et sécurité :

Créer un réseau de prévention sécurité partagé.

Animer des échanges lors de réunions semestrielles.

Faciliter la communication via un sharepoint commun.

Ce jeudi 25 janvier, le CSCA concrétise ses ambitions par la signature d'une charte d'engagement dans les locaux de la FNAM, autour de 7 actions prioritaires, affichant une ambition commune de développer une culture sécurité partagée « 0 accident » :

Positionner la sécurité comme élément stratégique de performance ;

Déployer un programme de sensibilisation continue sur la prévention des risques liée à la circulation aéroportuaire ;

S'investir dans les actions/événements organisés par le collectif ;

Partager les bonnes pratiques liées à la sécurité et favoriser les retours d'expérience ;

Être transparent sur les faits accidentels ;

Agir collectivement sur les situations à risque ;

Prendre part aux actions de prévention liées à la co-activité ;

Cette Charte, à destination des entreprises utilisatrices des plateformes aéroportuaires, est également signée par les Airlines Operators Committees (AOC – associations des compagnies aériennes) de Paris-CDG et Paris-Orly ainsi que par des groupes importants d'assistance en escale, comme Group Europe Handling (GEH), G3S Alyzia et Servair. La première réunion semestrielle du réseau sécurité CSCA se déroulera le 29 février 2024. A l’issue du mois de mars 2024, un calendrier sera déterminé afin de maintenir une dynamique de partage tous les 6 mois. En complément de ces réunions de réseau sécurité, le CSCA initiera des actions de communication. Les membres du collectif se rendront sur le terrain le 19 mars prochain pour une campagne de sensibilisation auprès de tous les acteurs des plateformes de Paris-CDG et Paris-Orly.