La flotte d'U-2 de l'US Air Force va recevoir une nouvelle caméra

L’US Air Force, Collins Aerospace Systems et les Skunk Works de Lockheed Martin ont récemment terminé les essais en vol et le déploiement de la dernière variante du capteur SYERS-2C du Collins Aerospace, acronyme de Senior Year Electro Optical Reconnaissance System (SYERS). Ainsi, l’ensemble de la flotte d’U-2 a été mis à niveau avec une capacité de premier plan en matière de capteur électro-optique/infrarouge qui offre des performances optiques accrues et un suivi à longue portée très précis pour une détection de menace supérieure dans un plus large éventail de conditions météorologiques.

"Le capteur SYERS-2C à haute résolution spatiale à dix bandes offre une capacité inégalée pour trouver, suivre et évaluer les cibles mobiles et fixes. Développé avec des normes de systèmes de mission ouvertes pour permettre le commandement, le contrôle et l’échange de données avec des plates-formes de 5e génération, le capteur est devenu un atout essentiel pour les commandants de théâtre apportant des avantages uniques aux opérations conjointes à travers l’espace de combat", mentionne Collins Aerospace.