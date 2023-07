La fin annoncée du Boeing CH-47F Chinook Block I

Un contrat FMS qui signe la fin des CH-47F Block I...

Dans le cadre d'une vente militaire à l'étranger (FMS, Foreign Military Sales) du ministère américain de la Défense, Boeing a reçu un contrat portant sur la production de 18 CH-47F Block I Chinook pour la Corée du Sud et d'un appareil supplémentaire pour l'Espagne. Alors que Boeing poursuit sa transition vers la construction de la configuration avancée Block II, ce contrat d'une valeur maximale de 793 millions de dollars représente le dernier appareil commandé dans le cadre de l'actuel contrat FMS CH-47F Block I conclu avec le gouvernement américain.

...Et la transition vers le Block II

"Le CH-47F Block I Chinook reste l'hélicoptère de transport lourd le plus important au monde, et ce pour de bonnes raisons", a déclaré Heather McBryan, vice-présidente et responsable du programme H-47. "Bien que les commandes du Block I soient terminées et que nous poursuivions nos efforts de modernisation, nous continuerons à soutenir les appareils de nos clients, qui joueront un rôle vital dans les années à venir".

Une fin annoncée pour 2027

Bien que la production et les livraisons du CH-47F Block I se terminent avec cette commande en 2027, les efforts de modernisation du Chinook se poursuivront avec le programme H-47 Block II déjà en cours. Le Block II offre une portance et un rayon d'action accrus grâce à une chaîne cinématique améliorée, une cellule renforcée et des réservoirs de carburant redessinés. Actuellement, six appareils Block II sont sous contrat avec l'armée américaine, 36 avec le commandement des opérations spéciales de l'armée américaine (SOCOM) et 14 avec le Royaume-Uni. Le SOCOM reçoit des appareils Block II depuis plusieurs années et l'armée américaine recevra son premier CH-47F Block II au début de l'année 2024. Les hélicoptères Block I et Block II coexisteront dans le domaine du transport lourd. Avec cette dernière acquisition de Chinook Block I, l'Espagne portera sa flotte à 18 appareils et la Corée du Sud rejoindra les 15 autres opérateurs qui bénéficient du cockpit numérique et des capacités avancées de manutention de fret.

Des CH-47F sud-coréens

"La Corée du Sud vient s'ajouter à une liste croissante d'opérateurs du monde entier qui reconnaissent la valeur du CH-47F Chinook modernisé", a déclaré Vince Logsdon, vice-président du développement commercial mondial et du marketing stratégique. "Alors que l'Espagne profite déjà des avantages de l'appareil en Europe, nous sommes honorés de soutenir la modernisation des hélicoptères de transport lourd de la Corée du Sud avec un produit polyvalent capable de répondre aux exigences des missions en Asie-Pacifique".