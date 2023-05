La filière aérospatiale confrontée à une crise de l'offre

Avec un chiffre d'affaires en progression de 14 % en 2022 mais toujours en retrait par rapport à 2019 et surtout des prises de commandes qui ont fait un bond de 31 %, la filière aérospatiale et de défense se trouve aujourd'hui confrontée à une crise de l'offre, sur le plan industriel et humain.