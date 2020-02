La FAA sélectionne les radars secondaires de Thales pour améliorer la gestion du trafic aérien

D'après les statistiques, le nombre d’avions dans l’espace aérien au niveau mondial devrait doubler d’ici 2036. C'est pourquoi la FAA a pris les devants en s'équipant du radar en mode S, qui aidera la FAA à accroître la disponibilité opérationnelle et les performances du système.

Il répondra aux impératifs d’une interface commune et cohérente, permettra de véritables liaisons de données et constituera un dispositif conforme aux normes de sécurité de la FAA.

Le radar secondaire de Thales surveille une zone donnée et fournit les informations nécessaires pour automatiser le contrôle du trafic aérien.

Dans le cadre du contrat MSBRS, Leidos et Thales mèneront des activités de gestion de programme, d'ingénierie système, de conception et de développement, d'essais systèmes et d'évaluation, de formation, de production et de mise en oeuvre sur site.