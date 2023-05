La FAA publie ses modifications de l'espace aérien pour les opérations de taxis aériens

La FAA, l'administration américaine fédérale de l'aviation, a publié un projet actualisé de modification de l'espace aérien et des procédures pour accueillir les futurs taxis aériens et autres opérations de mobilité aérienne avancée. Selon ce plan, les opérations de mobilité aérienne avancée commenceront à un rythme peu élevé, les taxis aériens volant de la même manière que les hélicoptères aujourd'hui. Ils utiliseront les itinéraires et les infrastructures existants, tels que les héliports et les premiers vertiports. Les pilotes communiqueront avec les contrôleurs aériens si nécessaire.

Augmentation du trafic et flux multiples à deux sens

Au fur et à mesure que le nombre d'opérations augmentera, les taxis aériens devraient emprunter des couloirs entre les principaux aéroports et les vertiports situés dans les centres-villes. La complexité des couloirs pourrait augmenter au fil du temps, passant de trajectoires à sens unique à des itinéraires desservant des flux multiples d'aéronefs volant dans les deux sens. Au fil du temps, ces couloirs pourraient relier un nombre croissant d'itinéraires entre les aéroports. La FAA s'attend à ce que la technologie des aéronefs évolue également. L'automatisation des aéronefs et le partage de données en temps réel entre les aéronefs joueront probablement un rôle de plus en plus important dans ces corridors.

Un cadre de référence commun

Le plan opérationnel est une étape clé - au même titre que la certification des aéronefs et des pilotes - dans les efforts déployés par la FAA pour introduire et soutenir en toute sécurité cette nouvelle ère de l'aviation. Il vise à fournir un cadre de référence commun à la FAA, à la NASA et à l'industrie pour les aider à orienter leurs recherches et leurs prises de décision. La FAA a élaboré ce plan en collaboration avec la NASA et les parties prenantes de l'industrie.