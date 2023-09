La FAA publie deux consignes de navigabilité touchant le Boeing 777

Une consigne de navigabilité concernant les réservoirs du "Triple sept"...

La FAA (Federal Aviation Administration) des États-Unis a publié une consigne de navigabilité (AD) pour corriger les erreurs commises par Boeing dans un bulletin d'exigences (RB) visant pour l'une les réservoirs de carburant de certains Boeing 777 et pour l'autre les turboréacteurs GE90 qui motorisent le biréacteur. La première consigne demande aux compagnies aériennes et autres exploitants d'inspecter les avions et d'installer des manchons en téflon et des bouchons de fixation sur certaines parties des réservoirs de carburant principaux du centre, de gauche et de droite. La consigne concernerait potentiellement 282 appareils.

...Visant à empêcher la formation d'arcs électriques

Cette consigne fait suite à un bulletin de service de Boeing publié en août. Elle vise à "empêcher la formation d'arcs électriques à l'intérieur des réservoirs de carburant principaux et centraux en cas de courant de défaut (c'est-à-dire de courant électrique provoqué par un défaut accidentel d'isolation dans l'installation) ou de foudre, ce qui, combiné à des vapeurs de carburant inflammables, pourrait entraîner une explosion du réservoir de carburant et la perte consécutive de l'avion", selon la proposition.

Deux consignes précédentes et des erreurs chez Boeing

A l'origine, la FAA a publié une consigne de navigabilité en septembre 2022. Cette directive fait suite à des rapports faisant état de fissures constatées au niveau de l'intrados du longeron avant d'un Boeing 777-300ER, qui faisait l'objet d'un remplacement du longeron d'aile. Ces fissures, combinées à celles du longeron avant, présentaient un risque pour la sécurité sous la forme d'une fuite de carburant et pouvaient affecter l'intégrité structurelle de l'avion. Boeing de son côté a depuis découvert qu'un bulletin d'exigence datant d'octobre 2021 comporte plusieurs erreurs, notamment sur l'application de joints d'étanchéité sur les fixations pénétrant dans le réservoir de carburant. La FAA a donc estimé qu'elle devait remplacer la directive de septembre 2022. La FAA a mentionné un temps d'intervention de 90 heures par avion pour effectuer les inspections et les réparations. Les compagnies aériennes auront 60 jours après l'entrée en vigueur de la directive pour adopter le nouveau programme d'inspection et jusqu'à 60 mois pour effectuer les réparations.

Problèmes d'inclusion sur les pièces moteur constituant le GE90

Le "triple sept" fait également l'objet d'une seconde consigne de navigabilité, toujours de la part de la FAA. Celle-ci concerne plus précisément les turboréacteurs GE90 qui motorisent le biréacteur. Cette consigne de navigabilité provisoire a été publiée après que General Electric (GE) a découvert des inclusions de métal (plus précisément de fer) sur le GE90. La FAA mentionne que GE a informé cette dernière de la "détection d'une inclusion [de fer] dans un disque de turbine fabriqué à partir du même matériau métallique en poudre que celui utilisé pour fabriquer certaines pièces de la turbine à haute pression (HPT)". Il s'agit notamment des disques HPT de l'étage 1, des disques HPT de l'étage 2, des joints de rotor HPT avant, des joints HPT inter-étages et des rotors de compresseur des étages 7 à 9 pour les moteurs GE90. Certains de ces éléments devront être remplacés afin que les compagnies aériennes soient en conformité avec la consigne de navigabilité. La FAA a averti que, si la situation n'était pas corrigée, elle pourrait conduire à une "libération incontrôlée de débris, à des dommages au moteur et à l'avion", soit ce qui est nommé une avarie non contenue avec les risques potentiels que cela suppose.