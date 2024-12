La FAA et l'EASA certifient les modifications de la turbine haute pression le Leap

Le kit de durabilité approuvé par la FAA

L'Administration fédérale de l'aviation américaine et l'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne ont certifié aujourd'hui la mise à jour du kit de durabilité du matériel de la turbine haute pression (HPT) pour les moteurs CFM LEAP-1A qui équipent les avions de la famille Airbus A320neo. Le kit de durabilité a été conçu pour augmenter la durée de vie sous aile, en particulier dans les environnements chauds et difficiles, et comprend l'aube de la turbine haute pression de l'étage 1, les injecteurs de l'étage 1 et le support intérieur avant.

Une équipe de géologues au chevet

Pour s'assurer que les améliorations apportées répondent aux défis de durabilité dans les environnements difficiles, CFM a travaillé avec une équipe de géologues pour concevoir des poussières qui imitent ce que les moteurs subissent dans ces environnements à travers le monde. Grâce à un système exclusif d'ingestion de poussière, la société a pu reproduire l'usure des aubes de HPT que les opérateurs observaient sur le terrain. CFM a ainsi pu concevoir, tester et valider des améliorations visant à accroître la durabilité et la durée de vie de ces pièces.