La FAA émet les critères de navigabilité définitifs pour le Midnight d'Archer

Des critères de navigabilité pour le Midnight soumis à inspection publique

Archer Aviation a annoncé le 23 mai 2024 que la FAA avait publié pour inspection publique les critères de navigabilité définitifs pour l'aéronef Midnight d'Archer. Cette étape réglementaire importante permet à Archer d'obtenir la certification de type pour l'avion Midnight. "Archer est l'une des deux entreprises au monde à avoir obtenu cette certification auprès de la FAA pour un ADAVe (aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique) ou eVTOL.

Essais pour crédit avec la FAA

La finalisation des critères de navigabilité d'Archer permet à Archer de travailler avec la FAA pour obtenir les dernières approbations finales de ses plans de certification et d'essai. Il s'agit d'une étape cruciale alors qu'Archer continue d'intensifier ses essais « pour crédit » avec la FAA et se prépare à commencer ses essais en vol piloté plus tard dans l'année. « Les critères de navigabilité définitifs pour Midnight constituent une étape importante de notre parcours visant à faire des taxis volants électriques une réalité quotidienne », a déclaré Billy Nolen, directeur des affaires réglementaires d'Archer et ancien administrateur de la FAA.

3 Midnight en construction

« L'étape franchie aujourd'hui donne un élan significatif au programme de certification de Midnight, alors que nous continuons à intensifier nos efforts en matière d'essais “pour crédit” avec la FAA », a ajouté Eric Wright, responsable de la certification chez Archer. Archer a soumis les systèmes et les composants de Midnight à des essais rigoureux dans le cadre de la préparation à la sécurité des vols en vue des essais en vol pilotés qui auront lieu plus tard dans l'année et en soutien à son programme de certification FAA en cours. En outre, la société a réalisé des progrès significatifs dans la construction de ses trois premiers avions Midnight. Le premier appareil de cette flotte initiale commencera les essais en vol pilotés dans le courant de l'année et sera ensuite utilisé pour les essais en vol « pour crédit » avec la FAA, à mesure que l'entreprise progresse vers la commercialisation.

Des trajets courts

L'objectif d'Archer est de transformer les déplacements urbains en remplaçant les trajets de 60 à 90 minutes en voiture par des vols d'une durée estimée à 10 à 20 minutes, sûrs, durables, peu bruyants et d'un coût compétitif par rapport aux transports terrestres. Le Midnight d'Archer est un aéronef piloté, à quatre passagers, conçu pour effectuer des vols rapides avec un temps de charge minimal entre les vols.