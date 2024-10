La FAA complète le cadre réglementaire pour le décollage des taxis aériens

Taxis aériens, la livraison de fret et les opérations dans les zones urbaines et rurales

L'administration fédérale de l'aviation (FAA) est prête à accueillir les aéronefs à sustentation motorisée, qui constitueront la première catégorie d'aéronefs civils entièrement nouvelle depuis l'introduction des hélicoptères dans les années 1940. Les opérations de transport aérien comprennent les taxis aériens, la livraison de fret et une variété d'opérations dans les zones urbaines et rurales.

Une règle finale pour les qualifications et la formation que les instructeurs et les pilotes

Le régulateur américain a ainsi publié le 23 octobre 2024 une règle finale concernant les qualifications et la formation que les instructeurs et les pilotes doivent posséder pour piloter des aéronefs de catégorie ADAVe (Aéronefs à Décollage et Atterrissage Verticaux [électriques]) ou [e]VTOL, qui présentent des caractéristiques à la fois des avions et des hélicoptères. La règle porte également sur leurs exigences opérationnelles, notamment les altitudes minimales de sécurité et la visibilité requise. Cette règle est la dernière pièce du puzzle qui permettra d'introduire ces aéronefs en toute sécurité à court terme. "Les possibilités d'utilisation d'aéronefs à sustentation motorisée sont très vastes, qu'il s'agisse du transport de passagers dans les zones urbaines, d'opérations court-courriers telles que les services d'ambulance aérienne et les opérations de fret, ou encore de la possibilité de desservir des communautés plus petites au fil du temps", commente la FAA.

"Une nouvelle catégorie d'aéronefs depuis près de 80 ans"

« La FAA continuera à donner la priorité à la sécurité de notre système tout en travaillant à l'intégration transparente de technologies et d'opérations innovantes. Cette règle finale fournit le cadre nécessaire pour permettre aux aéronefs à sustentation motorisée d'opérer en toute sécurité dans notre espace aérien », a déclaré Mike Whitaker, administrateur de la FAA. « Les aéronefs à sustentation motorisée constituent la première nouvelle catégorie d'aéronefs depuis près de 80 ans, et cette règle historique ouvrira la voie à des opérations de mobilité aérienne avancée (AAM) à grande échelle à l'avenir ».

Un élément clé du concept de Mobilité Aérienne Avancée (AAM)

La FAA avait précédemment déterminé qu'elle pouvait certifier les aéronefs à sustentation motorisée en utilisant les réglementations existantes et avait mis à jour d'autres réglementations afin que les taxis aériens puissent être utilisés à des fins commerciales. L'année dernière, l'agence a publié un plan d'action pour le fonctionnement des véhicules de mobilité aérienne urbaine, qui constitue un élément clé dans la maturation du concept global d'AAM (Advanced Air Mobility, littéralement Mobilité Aérienne Avancée).

Nécessité d'une nouvelle règle

Une nouvelle règle relative à la formation et aux qualifications des pilotes était nécessaire car les réglementations existantes n'abordaient pas cette nouvelle catégorie d'aéronefs, qui peuvent décoller et atterrir verticalement comme un hélicoptère et voler comme un avion pendant le vol de croisière. La règle fournit un cadre complet pour la certification du cadre initial d'instructeurs et de pilotes d'aéronefs à sustentation motorisée.

Un seul jeu de commandes de vol

La règle modifie de nombreuses réglementations existantes et établit une réglementation fédérale spéciale de l'aviation (SFAR) avec de nouvelles exigences pour faciliter la certification et la formation des instructeurs et des pilotes. Elle applique les exigences d'exploitation des hélicoptères à certaines phases de vol et adopte une approche basée sur les performances pour certaines règles d'exploitation. Enfin, elle permet aux pilotes de s'entraîner sur des appareils à moteur avec un seul jeu de commandes de vol ; les anciennes règles exigent deux commandes de vol - une pour l'élève et une pour l'instructeur.