La Direction générale de l'armement lance sa capacité d’essai et d’expérimentation de drones navals

CapXDN, la capacité d’essai et d’expérimentation de drones navals de la DGA

Le 12 juin, la Direction générale de l'armement (DGA) a lancé à Toulon, sa capacité d’essai et d’expérimentation de drones navals (appelée CapXDN). La DGA, via son centre d’essai et d’expertise DGA Techniques navales, capitalise une grande expérience dans le domaine des drones navals, supervisant ou réalisant depuis plus de 30 ans des essais de dronisation au profit de la Marine nationale. L’émergence rapide des drones navals, dans les domaines aériens, de surface et sous-marin, implique un besoin croissant d’essais de ces systèmes. La DGA, en collaboration avec la Marine nationale, renforce donc sa capacité d'expérimentation de drones navals pour réaliser des essais complexes multi-drones et multi-milieux, sur plusieurs de ses sites. La CapXDN, co-pilotée par DGA Techniques navales et par le Centre d’expérimentation des programmes navals (CEPN), constitue une première étape cruciale dans le développement des essais de drones navals pour la Marine nationale.

Sur la façade méditerranéenne (Toulon) et atlantique (Brest)

Idéalement placé sur la façade méditerranéenne (Toulon) et atlantique (Brest), le centre de DGA Techniques navales dispose déjà de plusieurs sites, avec les infrastructures et les moyens permettant la réalisation d’essais unitaires de drones. La généralisation de leur usage et leur intégration au sein des systèmes navals nécessitent des sites à terre pour permettre un passage à l’échelle adapté à la gestion d’essais plus complexes, multi-drones et multi-milieux, en coopération avec la Marine nationale. Une première capacité d’expérimentation est désormais disponible sur plusieurs sites de DGA Techniques navales (site du Canier et du Sesda sur la presqu’île de Saint-Mandrier, près de Toulon, et site de Lanvéoc, près de Brest). Il s’agit d’une première étape puisque d’autres sites viendront s’y ajouter à l’avenir en fonction des besoins.

Maitriser de bout en bout certains essais sensibles

La Capacité d’essai et d’expérimentation des drones navals (CapXDN) permettra à la DGA de maitriser de bout en bout certains essais sensibles nécessitant d’être réalisés en toute discrétion. Mais également de développer l’écosystème industriel et académique dans le domaine des drones navals. Le CapXDN permettra aussi de répondre à un besoin croissant d’essais de drones navals dans divers domaines avec agilité et réactivité. Enfin, la DGA disposera de plusieurs sites d’expérimentation pouvant accueillir tout type de drone, en façade méditerranéenne ou atlantique. Le lancement de la CapXDN confirme la dynamique de la DGA et de la Marine nationale en matière d’innovation et de partenariats, notamment en faveur de la Base industrielle et technologique de défense (BITD). Il favorisera l’émergence de technologies nouvelles et l’accélération du développement des projets innovants.