La DGA réceptionne le 2e Airbus H160 de la flotte intermédiaire de la Marine

Deuxième des six Airbus H160 commandés en 2020 et 2021 par la DGA

Ce 2e hélicoptère a été réceptionné le 27 mars 2023 sur le site de Babcock au Cannet-des-Maures. Il est le deuxième des six appareils commandés en 2020 et 2021 par la Direction générale de l’armement (DGA) aux sociétés Airbus Helicopters, Babcock et Safran Helicopter Engines dans le cadre de la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025. Leurs livraisons, débutée en 2022, s’échelonneront jusque fin 2023.

Relève des Caïman Marine, Dauphin et Panther sur des missions de service public

Ces six hélicoptères H160 prendront la relève des Caïman Marine, Dauphin et Panther sur des missions de service public et intervention depuis la terre, notamment Secmar (Search and Rescue ou Secours maritime), permettant le déploiement à bord des navires de la Marine des hélicoptères ainsi rendus disponibles, pour y remplir leur mission première d’hélicoptères de combat aéromaritime. Le retour d’expérience sur l’emploi de ces hélicoptères et leur système de soutien contribuera au développement de la version militaire de l’appareil, le H160M « Guépard » du programme Hélicoptère Interarmées Léger (HIL), également conduit par la DGA.

Sur les bases de Lanvéoc-Poulmic et d’Hyères de la Marine nationale, et sur l’aéroport de Cherbourg.

Ces six hélicoptères H160 spécialement configurés pour le sauvetage en mer seront mis en œuvre progressivement à partir de mi-2023, sur les bases d’aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic et d’Hyères de la Marine nationale, et sur l’aéroport de Cherbourg. La livraison de ce deuxième hélicoptère H160 va en particulier permettre à la Marine de poursuivre les expérimentations en cours tout en assurant la formation des futurs équipages opérationnels. Fabriqués par Airbus Helicopters avec un complément d’adaptation à la mission effectué par Babcock, ces H160 sont notamment équipés d’un treuil, du système optronique Euroflir 410 de Safran Electronics & Defense, et de cabines modulaires permettant un aménagement optimisé pour les missions de l’action de l’Etat en mer (AEM). Ils seront certifiés pour le vol aux jumelles de vision nocturne, nécessaires notamment dans le cadre des missions de nuit.

Maintien en condition opérationnelle par Babcock

Ces hélicoptères seront maintenus en condition opérationnelle par Babcock dans le cadre d’un partenariat avec Airbus Helicopters et Safran Helicopter Engines. Ce partenariat permettra d’assurer un haut niveau de disponibilité des appareils, nécessaire à la permanence de la mission de secours en mer sur les façades Atlantique et Méditerranée, ainsi qu’en Manche et mer du Nord.