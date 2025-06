La DGA accélère dans le domaine des drones

Cinq conventions et un accord-cadre...

La Direction générale de l’armement (DGA) a annoncé la signature de cinq conventions et d'un accord-cadre visant à renforcer les capacités militaires de la France en matière de drones à l’occasion du salon international de l’aéronautique et de l’espace au Bourget. En présence du ministre des Armées, les cinq conventions de subventions ont été signées avec Aura Aero, Daher, FLY-R, SE Aviation et Turgis Gaillard, acteurs majeurs de l'innovation dans le domaine des drones, pour soutenir la réalisation de démonstrateurs MALE dès 2026.

...Avec Airbus et Naval Group

Un accord-cadre a été signé avec Airbus et Naval Group pour l’acquisition de six systèmes VSR700 au profit de la Marine nationale. En cohérence avec les orientations de la loi de programmation militaire 2024-2030, ces initiatives s’inscrivent dans une démarche d'adaptation des capacités militaires pour faire face à l’évolution des menaces. Les récents conflits de haute intensité ont mis en exergue la nécessité de disposer de drones avec les spécificités suivantes : longue endurance à moyenne altitude (MALE), bas coût, modularité, multi-missions, résistance au brouillage, capacités de déploiement rapide.

Capacités ISR et attaque légère

Les drones MALE sont des drones volant à moyenne altitude et à grande autonomie. Ils jouent un rôle essentiel dans les zones de conflits modernes grâce à leurs capacités majeures de reconnaissance, de surveillance, de renseignement et d'attaque légère. Ces drones sont guidés à distance par des opérateurs au sol via des liaisons satellitaires permettant ainsi une surveillance continue et en temps réel des zones d’intérêt.

Favoriser l’émulation entre industriels

La signature de ces conventions auprès de cinq acteurs, émergents et confirmés, marque une étape décisive dans l'accélération de la stratégie du ministère des Armées en matière de drones MALE. En adoptant une approche agile et collaborative, ces conventions visent à favoriser l’émulation entre industriels. Elles permettront de faire naître la meilleure solution opérationnelle en respectant les contraintes de temps et de coût. Elles offriront en outre une diversification des options et de nouvelles perspectives pour l'export. Enfin, elles matérialisent l’engagement de la DGA à vouloir accélérer et amplifier des projets en faveur d’une industrie compétitive sur le segment des drones MALE, qui bénéficiera à nos armées.