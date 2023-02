La Compagnie va doubler sa flotte d'ici 2025

La Compagnie est dans une belle phase ascendante. Malgré l'impact de la crise du transport aérien liée à la pandémie de la Covid-19, le transporteur "100% affaires" est parvenu à réaliser un retournement remarquable en bouclant son exercice 2022 avec le premier bénéfice net depuis le démarrage de ses activités.

Un remplissage moyen de 85% sur Nice-New York

"Après la très attendue réouverture des frontières américaines le 8 novembre 2021, et la reprise immédiate du trafic sur la ligne Paris New York, suivie fin novembre par l'émergence d'Omicron à l'origine d'une nouvelle stagnation du trafic sur la route, nous avons dès le printemps 2022 connu une forte accélération de la fréquentation de nos vols, laquelle s'est poursuivie jusqu'à l'automne. Avec un taux de remplissage de 75% en moyenne sur notre ligne historique Paris-New York, dont un pic à 80% de mai à septembre, le lancement réussi de la ligne Milan-New York en avril 2022, et le large succès de notre ligne saisonnière Nice-New York qui a enregistré un taux de remplissage moyen de 85%, nous avons clôturé l'exercice fiscal 2021/2022 avec un résultat net positif significatif, une première depuis le démarrage de nos activités en 2014", a déclaré Christian Vernet, PDG de la Compagnie.

La Compagnie vise 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023

Pour l'ensemble de son exercice 2021-2022, la Compagnie a réalisé un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros, en baisse de 7% par rapport à 2019, avec un bénéfice net d'environ 1 million d'euros. La Compagnie a transporté 49 000 passagers, mais elle doit encore refaire un peu de chemin, par rapport au trafic qu'elle avait réalisé à la fin octobre 2019, qui avait atteint 75 à 76 000 passagers. Malgré cela, la direction de la Compagnie s'attend à faire encore mieux pour l'exercice en cours, et vise un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, avec un résultat net encore amélioré par rapport à celui de l'exercice clos au 31 octobre 2022.

Une nouvelle ligne européenne vers New York et une desserte quotidienne à Milan

La Compagnie va aussi poursuivre son développement avec l'arrivée d'un nouvel Airbus A321neo LR (Long Range) au cours du premier semestre 2024, qui sera suivi par un quatrième appareil de même type qui arrivera en flotte au début de l'année 2025. "La Compagnie a pour ambition de poursuivre son développent pour renforcer la desserte de ses trois lignes régulières vers New York et envisager l'ouverture d'une nouvelle ligne au départ d'une nouvelle ville européenne d'ici deux ans", explique Christian Vernet. Pour l'instant, la Compagnie opère en desserte quotidienne entre Paris-Orly et New York/Newark, avec trois fréquences hebdomadaires sur sa ligne saisonnière Nice-New York et avec quatre fréquences hebdomadaires sur la route Milan-New York. Mais au vu de son succès, cette dernière pourrait passer en exploitation quotidienne d'ici la fin de l'année 2023.