La Compagnie reprend ses vols vers New York et lance deux nouvelles liaisons

Profitant de l'annonce des restrictions de vols depuis et vers la France depuis le 9 juin, la Compagnie a annoncé la reprise de ses vols réguliers entre Paris et New York dès le 12 juin avec une montée progressive des fréquences. La ligne sera opérée à raison de deux fréquences hebdomadaire en juin, 4 fréquences hebdomadaires en juillet, cinq en août puis un vol quotidien à partir de septembre 2021. Au-delà de la reprise de sa ligne historique, la Compagnie confirme aussi la reprise de sa ligne estivale entre Nice et New York à partir du 3 juillet à raison de trois vols hebdomadaires.

Tel Aviv en prolongement de Paris

La Compagnie, pour assurer une utilisation optimale de ses deux Airbus A321neo, va lancer une nouvelle ligne à partir du 22 juillet entre Paris et Tel Aviv, à raison de trois vols hebdomadaires jusqu'à la fin du mois d'octobre. Cette nouvelle ligne sera opérée en prolongement direct de la ligne New York-Paris Orly afin de permettre aux passagers de réaliser une correspondance optimale depuis et vers New York.

Milan Malpensa fin novembre

A l'automne, la Compagnie lancera par ailleurs une nouvelle ligne régulière, à compter du 29 novembre 2021, entre Milan-Malpensa et New York. "Nous devons diversifier notre activité pour faire face à la baisse de la demande sur notre ligne historique Paris-New York. Si Nice et Tel Aviv sont une combinaison parfaite pour l'été, Milan ressort comme une ligne long terme pertinente avec un équilibre loisir-business idéal durant toute l'année", précise Christian Vernet, président de la Compagnie.