La Compagnie renforce son programme vers les Etats-Unis dès cet hiver

Profitant de la très bonne tenue du trafic sur les liaisons transatlantiques vers les Etats-Unis, la Compagnie annonce qu'elle va rétablir entre Paris-Orly et New York (Newark) sa desserte quotidienne pour la période de la saison d'hiver (31 octobre 2022-26 mars 2023). Parallèlement, le transporteur va renforcer sa liaison Milan-Malpensa/New York (Newark) en passant de cinq à six rotations par semaine. Rappelons que cette nouvelle desserte a été lancée à l'occasion de la saison été 2022 et qu'elle a permis de transporter plus de 9 000 passagers.

La Compagnie exploite deux Airbus A321neoLR

A compter du 15 avril 2023, la Compagnie relancera sa desserte entre Nice et New York (Newark). A noter que la Compagnie s'est associée avec Easyjet sur cette desserte. Les passagers en provenance de Nice peuvent réserver, sur le site de la Compagnie, leur vol vers Orly avec Easyjet, ainsi que le vol entre Paris et New York à bord de la Compagnie en une seule réservation. Rappelons que la Compagnie exploite deux Airbus A321neoLR, configurés en 76 fauteuils transformables en lits totalement plats, avec une connexion wi-fi gratuite. A noter que les billets de la Compagnie sont désormais réservables en "100% flex", modifiables sans frais, jusqu'à 24 heures avant le départ. Les billets avec la Compagnie incluent l'enregistrement de deux bagages, jusqu'à 32 kilos en soute par passager. Des frais s'appliquent pour tout bagage supplémentaire.