La Commission Européenne dévoile un plan d'investissement pour développer les SAF dans l'aérien et le maritime

Les compagnies aériennes se plaignent souvent de la Commission européenne qui manierait trop le bâton en matière d'environnement. Et bien, à présent, elle passe à la carotte. Elle a dévoilé aujourd'hui le Plan d'investissement dans les Transports Durables (STIP), qui définit une feuille de route essentielle pour accélérer rapidement la transition énergétique des secteurs de l'aviation et du transport maritime.

100 milliards d'euros nécessaires d'ici 2035

Le plan d'investissement répond au besoin urgent de débloquer des investissements et d'accroître la production de carburants durables et bas carbone. Pour atteindre les objectifs en matière de carburants durables fixés dans les règlements ReFuelEU Aviation (et notamment les mandats d'incorporation progressive de carburants d'aviation durable dans le mix carburant pour les compagnies aériennes) et FuelEU Maritime, un volume important de 20 millions de tonnes de SAF (carburants d'aviation durable ou "sustainable aviation fuels")(13,2 millions de tonnes de biocarburant et 6,8 millions de tonnes de carburant de synthèse) sera nécessaire d'ici 2035. Cela nécessite des investissements substantiels de la part du marché, avec un besoin estimé à 100 milliards d'euros d'ici 2035 pour stimuler la production.

Les mesures prises par l’UE dans le cadre de ce plan devraient mobiliser au moins 2,9 milliards d’euros jusqu’à la fin de 2027.

Afin de supprimer rapidement les principaux obstacles à l’investissement et de combler le déficit financier à court terme , InvestEU mobilisera au moins 2 milliards d’euros en faveur des carburants alternatifs durables jusqu’en 2027.

InvestEU mobilisera au moins 2 milliards d’euros en faveur des carburants alternatifs durables jusqu’en 2027. La Commission proposera 300 millions d’euros d’ici la fin de cette année pour soutenir la production d’hydrogène pour les carburants durables d’aviation (SAF) et maritimes (SMF) par l’intermédiaire de la Banque européenne de l’hydrogène.

de la Banque européenne de l’hydrogène. La Commission soutiendra des projets de R&I à hauteur d’environ 133 millions d’euros au titre d’Horizon Europe.

La Commission mobilisera 153 millions d’euros pour des projets relatifs au carburant de synthèse pour l’aviation et 293 millions d’euros pour des projets relatifs au carburant maritime au titre du Fonds pour l’innovation

Un projet pilote pour les carburants de synthèse

En outre, un projet pilote, baptisé "eSAF Early Movers Coalition" sera lancé d’ici la fin de cette année, en collaboration avec les États membres engagés, dans le but de mobiliser au moins 500 millions d’euros pour des projets relatifs au carburant de synthèse pour l’aviation.

À moyen terme, l’UE a besoin d’un mécanisme intermédiaire reliant les producteurs et les acheteurs de carburants afin de garantir la sécurité des recettes et de réduire les risques liés aux investissements. La Commission s'efforcera de mettre en place un tel mécanisme assorti d'une série de mesures concrètes. En outre, le plan d’investissement vise à réduire les charges administratives pesant sur les compagnies aériennes et les opérateurs maritimes, en libérant des ressources pour la croissance.