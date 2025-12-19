Acquisition de Zone 5 par Kongsberg : l'industriel norvégien s'ouvre aux missiles low cost et aux solutions anti-drones

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
L’acquisition majoritaire de Zone 5 par Kongsberg va permettre à l’industriel norvégien d’affiner son offre de systèmes militaires. Zone 5 est notamment connu pour les missiles de croisière low cost mais a également développé deux solutions anti-drones.
Ce 16 décembre, l’industriel norvégien Kongsberg a annoncé dans un communiqué de presse l’acquisition de 90% des parts de l’entreprise américaine Zone 5 Technologies LLC. L'équipe de management américaine restera un actionnaire minoritaire alors que Zone 5 deviendra une filiale indépendante de l'industriel
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
L’acquisition majoritaire de Zone 5 par Kongsberg va permettre à l’industriel norvégien d’affiner son offre de systèmes militaires. Zone 5 est notamment connu pour les missiles de croisière low cost mais a également développé deux solutions anti-drones.
Ce 16 décembre, l’industriel norvégien Kongsberg a annoncé dans un communiqué de presse l’acquisition de 90% des parts de l’entreprise américaine Zone 5 Technologies LLC. L'équipe de management américaine restera un actionnaire minoritaire alors que Zone 5 deviendra une filiale indépendante de l'industriel norvégien.
Zone 5 est notamment spécialisée dans la production de missiles
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte