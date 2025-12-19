Acquisition de Zone 5 par Kongsberg : l'industriel norvégien s'ouvre aux missiles low cost et aux solutions anti-drones
Acquisition de Zone 5 par Kongsberg : l'industriel norvégien s'ouvre aux missiles low cost et aux solutions anti-drones
© Zone 5
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 19 décembre 2025 à 06:30

900 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Acquisition de Zone 5 par Kongsberg : l'industriel norvégien s'ouvre aux missiles low cost et aux solutions anti-drones

L’acquisition majoritaire de Zone 5 par Kongsberg va permettre à l’industriel norvégien d’affiner son offre de systèmes militaires. Zone 5 est notamment connu pour les missiles de croisière low cost mais a également développé deux solutions anti-drones.

Les missiles de croisière low cost

Ce 16 décembre, l’industriel norvégien Kongsberg a annoncé dans un communiqué de presse l’acquisition de 90% des parts de l’entreprise américaine Zone 5 Technologies LLC. L'équipe de management américaine restera un actionnaire minoritaire alors que Zone 5 deviendra une filiale indépendante de l'industriel

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Exclusif : L'Espagne intègre le programme NHFS et le programme Tigre Mk3 avance à grands pas
Défense

Exclusif : L'Espagne intègre le programme NHFS et le programme Tigre Mk3 avance à grands pas

Les forces espagnoles frappent fort en sélectionna ...

L’Allemagne signe un gros contrat de reconnaissance spatiale avec Iceye et Rheinmetall
Défense

L’Allemagne signe un gros contrat de reconnaissance spatiale avec Iceye et Rheinmetall

La commande est évaluée à 1.7 Md€. Iceye et Rheinmetall se sont alliés pour fournir des images satellites radar à l’armée allemande, dans le cadre de surveillance du flanc Est de l’OTAN de 2026 à 2030 ...

Embraer livre les premiers Tucanos aux forces portugaises
Industrie

Embraer livre les premiers Tucanos aux forces portugaises

Les cinq premiers avions A-29N Super Tucano ont été reçus par les forces aériennes portugaises (PRT AF) le 17 décembre. 7 autres sont à venir. Le Portugal devient le premier pays à exploiter cette nou ...

Gaétan Powis
Gaétan Powis
19/12/2025 06:30
900 mots

Défense

Acquisition de Zone 5 par Kongsberg : l'industriel norvégien s'ouvre aux missiles low cost et aux solutions anti-drones

L’acquisition majoritaire de Zone 5 par Kongsberg va permettre à l’industriel norvégien d’affiner son offre de systèmes militaires. Zone 5 est notamment connu pour les missiles de croisière low cost mais a également développé deux solutions anti-drones.

Acquisition de Zone 5 par Kongsberg : l'industriel norvégien s'ouvre aux missiles low cost et aux solutions anti-drones
Acquisition de Zone 5 par Kongsberg : l'industriel norvégien s'ouvre aux missiles low cost et aux solutions anti-drones

Les missiles de croisière low cost

Ce 16 décembre, l’industriel norvégien Kongsberg a annoncé dans un communiqué de presse l’acquisition de 90% des parts de l’entreprise américaine Zone 5 Technologies LLC. L'équipe de management américaine restera un actionnaire minoritaire alors que Zone 5 deviendra une filiale indépendante de l'industriel norvégien.

Zone 5 est notamment spécialisée dans la production de missiles

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Exclusif : L'Espagne intègre le programme NHFS et le programme Tigre Mk3 avance à grands pas
Défense

Exclusif : L'Espagne intègre le programme NHFS et le programme Tigre Mk3 avance à grands pas
L’Allemagne signe un gros contrat de reconnaissance spatiale avec Iceye et Rheinmetall
Défense

L’Allemagne signe un gros contrat de reconnaissance spatiale avec Iceye et Rheinmetall
Embraer livre les premiers Tucanos aux forces portugaises
Industrie

Embraer livre les premiers Tucanos aux forces portugaises