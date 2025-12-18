Exclusif : L'Espagne intègre le programme NHFS et le programme Tigre Mk3 avance à grands pas

Réservé aux abonnés
Les forces espagnoles frappent fort en sélectionnant le standard dit « forces spéciales » (NHFS) pour les 31 NH90 sélectionnés dans le cadre de sa méga-commande à Airbus Helicopters. Ce qui permettra des financements pour parachever cette version définie initialement par la France.
Airbus Helicopters finit l'année en fanfare. L'Espagne lui achète 31 NH90 qui seront au standard NHFS, a appris Air & Cosmos ce jeudi soir. Le contrat sera signé ce vendredi avec la Nahema (NATO Helicopter Management Agency), agence de l’Otan qui sert d’autorité contractante, et la France. Cette dernière est impliquée puisque ce standard
