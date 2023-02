La commission de la Défense se penchent sur les aides accordée à l'Ukraine par la France

Les débats sur l'aide militaire de la France à l'Ukraine ont pris de l'ampleur, certains sénateurs étant partisans de l'envoi de chars lourds et d'avions de combat, tandis que d'autres craignent une diminution de la capacité de défense française. Cependant, la situation est plus complexe qu'il n'y paraît : l'aide française ne se limite pas aux chars et aux avions, mais comprend également des équipements plus modestes tels que des radars, des jumelles de vision nocturne, des munitions et du renseignement.

Thomas Gassilloud, président de la commission de la Défense, a lancé une mission flash pour évaluer l'impact réel de cette aide sur les forces armées françaises. Il souhaite notamment mesurer les conséquences de l'assistance accordée à l'Ukraine sur la préparation opérationnelle des artilleurs, suite à la livraison de dix-huit CAESAr et de deux lance-roquettes unitaires, ainsi que sur d'autres équipements tels que des VAB et des canons tractés TRF1.

La mission flash visera également à évaluer la capacité de la France à assumer cet engagement dans la durée et les conséquences potentielles de cette aide sur les forces armées françaises. Les conclusions de cette mission pourraient être disponibles d'ici l'été prochain, sauf si elles sont déclarées confidentielles pour éviter de renseigner la Russie sur l'ampleur de l'aide accordée à l'Ukraine.