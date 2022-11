La Chine certifie enfin l'ATR 42-600

Un client non dévoilé pour trois appareils

Le constructeur ATR commence sa journée du 8 novembre 2022 avec deux bonnes nouvelles. La première est que les autorités chinoises de l'aviation civile ont enfin accordé le certificat de type à l'ATR 42-600, au terme de plusieurs années de procédure. Cette étape-clé permet à ATR de concrétiser plusieurs contrats qui patientaient depuis plusieurs années. S'ajoute peut être ce client non dévoilé pour trois appareils. « Recevoir la validation du certificat de type de l’ATR 42-600 de la part de la CAAC, ainsi qu’une commande ferme, sont deux réussites majeures qui marquent le retour des turbopropulseurs ATR en Chine», commente Nathalie Tarnaud Laude, présidente exécutive d'ATR.

13 ATR 42-600 vendus en 2017

En 2017, ATR avait réussi à vendre un total de 13 ATR 42-600 sur le marché chinois, répartis entre le Shaanxi Tianju Investment Group (10) et Xuzhou Hantong Airlines (trois). D'autant que le turbopropulseur s'inscrit dans la volonté de la Chine de développer la catégorie "aviation générale" avec le lancement de la construction de plusieurs centaines de plateformes dédiées « aviation générale » pour un investissement total évalué à plus de 21 Md$. L'aviation générale ou l'outil d'un désenclavement aérien, cette fois économiquement plus maîtrisé. Au terme de ce plan, les trois territoires à désenclaver, le Yunnan, le Xinjiang et la Mongolie -Intérieure compteront respectivement 51, 47 et 35 plateformes d'aviation générale. L'épidémie de Covid est venue "geler" le plan.

ATR 42-600 à 30 sièges

Restait alors maintenant à déterminer combien de ces aéroports entreront dans la catégorie A1, qui autorise des vols commerciaux avec un avion de plus de dix passagers et jusqu'à 30 passagers, ou dans la catégorie A2, qui ne prend que des appareils de cinq à neuf places. En tout cas, le nombre d'aéroports de catégorie A1 dans la région du Xinjiang a été jugé suffisamment intéressant pour que le Shaanxi Tianju Investment Group l'ait identifiée « comme l'endroit idéal pour développer des services court-courriers sous la bannière de l'aviation générale ». « Nous sommes convaincus que les ATR 42-600, configurés pour ce type de vols, sont la solution la plus adaptée à ce segment qui ne dispose pas à ce jour d'opérateurs dédiés », soulignait Yang Qiang, président du groupe lors de la signature de la lettre d'intention sur dix ATR 42-600 en version à 30 sièges lors de l'édition 2017 du Salon du Bourget.

Reignwood Aviation, un acteur majeur de l'aviation générale et d'affaires en Chine, avait aussi décidé de jouer la carte de cette version adaptée de l'ATR 42-600 en accompagnant sur le plan opérationnel la future compagnie aérienne Xuzhou Hantong Airlines, qui s'est engagée sur trois exemplaires. Cette dernière a été lancée par le gouvernement municipal de Xuzhou par le biais de son fonds de développement, le Xuzhou Hantong Aviation Development Co. Le rôle de ce dernier est de faire de la ville « un hub de l'aviation civile dans la zone économique de Huaihai » en se « focalisant principalement sur le cargo régional et les vols court-courriers ».

L'effet Silver Airways

Même si, a priori, l'économie d'exploitation d'un appareil de 50 places réduit à 30 places peut poser question. Le constructeur franco-italien a pour lui le contrat remporté auprès de la compagnie régionale américaine Silver Airways. Cette dernière a fait le choix de l'ATR 42-600 après qu'il lui a été démontré que « l'ATR 42-600, qui a une capacité de 50 sièges, a les mêmes coûts opérationnels qu'un Saab 340 qui ne prend que 30 passagers », expliquait Christian Scherer, alors président d'ATR.

(Les quatre derniers paragraphes sont des reprises de l'article paru dans le numéro 2615 du 2 novembre 2018, lequel article conserve finalement toute son actualité :)