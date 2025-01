L'Uruguay achète cinq Embraer A-29 Super Tucano en convertissant des options en commandes fermes

Cinq A-29 Super Tucano convertis en commandes fermes

Embraer a annoncé le 14 janvier 2025 que l'armée de l'air uruguayenne (FAU) et le ministère uruguayen de la Défense nationale (MDN) ont converti des options pour cinq A-29 Super Tucano en commandes fermes. L'accord fait partie d'un engagement signé en août 2024, lorsque la FAU a annoncé une commande ferme pour un avion plus les options qui ont maintenant été converties. L'accord comprend également des équipements de mission, des services logistiques intégrés et un simulateur de vol. Ce contrat s'inscrit dans le cadre d'un programme de renouvellement de la flotte visant à accroître la capacité opérationnelle de la FAU.

20 opérateurs dans le monde et plus de 290 commandes pour l'A-29 Super Tucano

« L'acquisition de l'A-29 Super Tucano et du simulateur de vol dotera l'Uruguay de capacités de défense de l'espace aérien et fait partie de l'engagement pris par le gouvernement de renouveler le matériel et l'équipement de nos forces armées afin qu'elles puissent remplir les missions qui leur sont assignées », a déclaré le ministre uruguayen de la défense nationale, Armando Castaingdebat. Avec l'Uruguay et l'acquisition récente du premier A-29 en configuration OTAN (A-29N) par le Portugal, l'A-29 Super Tucano compte désormais 20 opérateurs dans le monde, avec plus de 290 commandes. Le nombre de forces aériennes exploitant l'A-29 Super Tucano augmente régulièrement en raison de sa combinaison inégalée de caractéristiques, qui en fait le choix le plus rentable, le plus accessible et le plus polyvalent.

Un appareil très polyvalent

L'A-29 Super Tucano offre une large gamme de missions telles que l'appui aérien rapproché, la patrouille aérienne, les opérations spéciales, l'interdiction aérienne, le JTAC, le contrôleur aérien avancé (FAC), le coordinateur aérien et tactique (TAC), l'ISR armé, la surveillance des frontières, la reconnaissance, l'escorte aérienne, la formation de base, opérationnelle et avancée, la transition vers les chasseurs de supériorité aérienne, la formation JTAC/LIFT et la formation FAC.