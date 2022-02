L'Union Européenne veut impacter les compagnies aériennes russes

Cinq mesures de rétorsion dont une touchant le secteur des transports

"Notre troisième mesure consistera à interdire la vente de tous aéronefs, pièces de rechange et équipements aux compagnies aériennes russes", a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors de la conférence de presse conjointe avec le président Michel et le président Macron à l'issue de la réunion extraordinaire du Conseil européen du 24 février 2022. "Cela aura pour effet de détériorer ce secteur clé de l'économie russe et la connectivité du pays. Les trois quarts des appareils de la flotte aérienne commerciale russe actuelle ont été construits dans l'Union européenne, aux États-Unis et au Canada. Ils en dépendent donc massivement". Ces sanctions font partie des mesures de rétorsion envers le Kremlin "[...] qui reposent sur cinq piliers: le premier est le secteur financier; le deuxième est le secteur de l'énergie; le troisième est le secteur des transports; le quatrième est le contrôle des exportations et l'interdiction du financement des exportations; le cinquième, enfin, est la politique des visas", a ajouté Ursula von der Leyen.

Ural Airlines, S7 Airlines et Aeroflot concernées

Ces mesures interviennent alors qu'un nouvel A321neo aux couleurs d'Ural Airlines est arrivé à Ekaterinbourg directement de l'usine Airbus de Hambourg le 16 février au soir. Il s'agit du deuxième A321neo reçu par la compagnie aérienne cette année. Pour rappel, Ural Airlines a été la première en Russie à exploiter des avions de la famille A320neo équipés de moteurs CFM LEAP-1A en 2019. Le biréacteur portant l'immatriculation VP-BFM (soit une immatriculation aux Bahamas) est devenu le onzième neo de la flotte de la compagnie aérienne. Actuellement, Ural Airlines exploite 54 appareils : 14 Airbus A321, 24 Airbus A320, 5 Airbus A319, 3 Airbus A320neo, 8 Airbus A321neo. Ural Airlines n'est pas la seule compagnie russe à exploiter des appareils européens, citons également S7 Airlines, qui est la troisième compagnie aérienne de Russie. Elle a été fondée en mai 1992 à Ob, une ville située à proximité de Novossibirsk. La troisième compagnie russe à voler sur des avions commerciaux européens n'est autre qu'Aeroflot, qui a commandé seize A350-900, dont 8 sont en service, compagnie qui s'est vue interdire la Grande-Bretagne.