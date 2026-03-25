L’Ukraine répond à 1000 drones russes, une des pires attaques aériennes de jour
L’Ukraine répond à 1000 drones russes, une des pires attaques aériennes de jour
© REUTERS/Valentyn Ogirenko
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 25 mars 2026 à 11:01

366 mots

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L’Ukraine répond à 1000 drones russes, une des pires attaques aériennes de jour

Des centaines de drones ont traversé le ciel de l’Europe de l’est ces derniers jours. Le 24 mars, en 24 heures, la Russie a tiré près de 1000 drones contre l’Ukraine, qui a riposté. Le Kremlin a annoncé avoir abattu près de 400 drones ukrainiens.

C’est une des pires attaques aériennes jamais subies par l’Ukraine en plein jour. La Russie a tiré près d’un millier de drones en 24 heures. Cela a commencé dans la nuit du 23 au 24 mars, quand la Russie a envoyé 392 drones et une salve de 34 missiles.

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Daniel Chretien
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25/03/2026 11:01
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Défense

L’Ukraine répond à 1000 drones russes, une des pires attaques aériennes de jour

Des centaines de drones ont traversé le ciel de l’Europe de l’est ces derniers jours. Le 24 mars, en 24 heures, la Russie a tiré près de 1000 drones contre l’Ukraine, qui a riposté. Le Kremlin a annoncé avoir abattu près de 400 drones ukrainiens.

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C’est une des pires attaques aériennes jamais subies par l’Ukraine en plein jour. La Russie a tiré près d’un millier de drones en 24 heures. Cela a commencé dans la nuit du 23 au 24 mars, quand la Russie a envoyé 392 drones et une salve de 34 missiles. Ensuite, les forces russes ont envoyé 592 drones d’attaque entre

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