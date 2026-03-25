L’Ukraine répond à 1000 drones russes, une des pires attaques aériennes de jour

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Des centaines de drones ont traversé le ciel de l’Europe de l’est ces derniers jours. Le 24 mars, en 24 heures, la Russie a tiré près de 1000 drones contre l’Ukraine, qui a riposté. Le Kremlin a annoncé avoir abattu près de 400 drones ukrainiens.
C’est une des pires attaques aériennes jamais subies par l’Ukraine en plein jour. La Russie a tiré près d’un millier de drones en 24 heures. Cela a commencé dans la nuit du 23 au 24 mars, quand la Russie a envoyé 392 drones et une salve de 34 missiles.
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C’est une des pires attaques aériennes jamais subies par l’Ukraine en plein jour. La Russie a tiré près d’un millier de drones en 24 heures. Cela a commencé dans la nuit du 23 au 24 mars, quand la Russie a envoyé 392 drones et une salve de 34 missiles. Ensuite, les forces russes ont envoyé 592 drones d’attaque entre
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