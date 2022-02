L'Ukraine et la Moldavie ferment leur espace aérien

Un grand vide au coeur de l'Europe. C'est ce qui apparaît quand on observe à l'heure actuelle le site Flightradar qui montre en temps réel les mouvements de l'ensemble des compagnies aériennes dans le monde. C'est la conséquence du déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes jeudi 24 février. Dès le début des opérations armées russes, le gouvernement ukrainien a annoncé la fermeture de son espace aérien. La Moldavie, qui a une frontière commune avec l'Ukraine sur sa frontière nord et est, a elle aussi décidé de fermer son espace aérien à tout survol à compter de jeudi 10h00 GMT. Rappelons que l'aéroport de Chisinau, seul aéroport international de la Moldavie est desservi en temps normal par les compagnies FlyOne, Lufthansa, Wizz, ainsi que par les deux compagnies aériennes moldaves Air Moldova et Moldavian Airlines.

De son côté, l'Agence européenne de sécurité aérienne (EASA) a très vite réagi en annonçant que l'espace aérien de la Russie et de la Biélorussie situé à moins de 100 milles nautiques de leurs frontières avec l'Ukraine pourrait également présenter des risques pour la sécurité des vols. L'Agence européenne a très vite réagi dans ses mise en garde aux compagnies aériennes, car elle veut à tout prix éviter un autre problème majeur similaire à celui du vol MH17 de Malaysia Airlines, qui avait été abattu par erreur alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine en 2014.

Rappelons que après KLM qui annoncé avoir suspendu ses liaisons vers Kiev, la capitale ukrainienne, il y a dix jours, Air France a annoncé le mardi 22 février avoir à son tour suspendu ses deux rotations par semaine entre Paris CDG et Kiev jusqu'à nouvel ordre, "au regard de la situation sur place". Air France précise par ailleurs qu'elle ne survole plus l'espace aérien ukrainien "depuis plusieurs mois".