L'organigramme du pôle aérien du groupe Dubreuil s'affine

Avec le retrait Jean-Paul Dubreuil et de Marc Rochet et l'arrivée de Paul-Henri Dubreuil et de Christine Ourmières-Widener aux fonctions respectives de PDG du groupe Dubreuil Aéro et de président du pôle aérien du groupe Dubreuil, l'organisation directoriale des activités aériennes du groupe Dubreuil se finalisent.

Passage de témoin

Muriel Assouline est nommée Directrice Générale d’Air Caraïbes Atlantique et Marc-Antoine Blondeau devient Directeur Général de French bee. Tous les deux sont basés dans les bureaux respectifs des entités à Orly. Diplômée de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile, Muriel Assouline a commencé sa carrière chez Air Liberté en tant qu’ingénieur d’études des opérations aériennes, avant de devenir ingénieur des opérations aériennes et auditrice qualité, puis elle a travaillé comme consultante pour plusieurs compagnies aériennes. De 2006 à 2010, elle a participé au lancement de la compagnie L’Avion, puis à sa fusion avec Openskies en tant que Directrice Qualité. Muriel Assouline a ensuite travaillé pendant cinq ans comme Directrice des Affaires Aériennes chez Aigle Azur. Elle prend la tête de French bee dès sa création en 2016. “Je suis honorée de prendre la direction d'Air Caraïbes Atlantique. Rejoindre cette compagnie représente un nouveau challenge passionnant. J’ai hâte de commencer à travailler avec les équipes, de me nourrir de leur expérience et de continuer à construire avec elles, cette histoire de plus de 20 ans, mais aussi de rencontrer nos partenaires et passagers. J'ai débuté sur le projet French bee il a 8 ans : que de défis relevés pour créer et développer cette compagnie ! Je tiens à remercier et féliciter toutes les équipes French bee actuelles et passées sans qui rien n'aurait été possible. Je passe le flambeau à Marc-Antoine Blondeau. Je suis convaincue qu'il continuera à mener French bee dans sa réussite.”