L’optique adaptative de l’ONERA va équiper l’un des plus grands télescopes américains

L'ONERA va équiper un grand télescope à Hawaï...

L'ONERA va équiper un télescope américain à Hawaï. Plus connue -entres autres, serait-on tenté de dire- pour ses souffleries et son expertise dans le domaine de GRAVES dont la conception de ce radar est l’œuvre de l'ONERA, l'office national vient de remporter un contrat significatif qui témoigne du niveau scientifique atteint par ses techniciens et ingénieurs dans le domaine de l'optique adaptative.

...En optique adaptative, une expertise du "French Lab"

Ainsi l’ONERA, le laboratoire d’Astrophysique de Marseille, l’Observatoire de Haute Provence, la PME ALPAO et la start-up « Space ODT » débutent la conception et la construction de la nouvelle génération d’optique adaptative pour un des plus grands et des plus performants télescopes astronomiques au monde : Gémini Nord, de 8,1 m de diamètre et situé à plus de 4000m d’altitude sur le volcan Mauna Kea, dans l’archipel d’Hawaii. Cet instrument, GNAO (pour Gemini North Adaptive Optics), va intégrer les toutes dernières innovations scientifiques et technologiques dans le domaine de l’optique adaptative. Il va ainsi permettre au télescope de s’affranchir des effets délétères de la turbulence atmosphérique et d’atteindre sa limite de diffraction (et donc ses performances ultimes) sur la quasi-totalité du ciel. GNAO devrait être installé sur le télescope d’ici la fin 2028 pour un début d’exploitation scientifique avant la fin de la décennie.

Cibler des galaxies lointaines



Combiné à l’instrument scientifique GIRMOS (Gemini Infrared Multi-Object Spectrograph), GNAO va ouvrir un large éventail de nouvelles capacités observationnelles. Il permettra, entre autres, de cibler des galaxies lointaines afin d’étudier leur formation et leur évolution et ainsi de remonter jusqu’à l’univers primitif où les galaxies se formaient pour la première fois. Il permettra également aux astronomes de mieux comprendre la physique de la formation des étoiles au sein de la Voie Lactée. Ce succès, obtenu dans un cadre international fortement concurrentiel, concrétise plus de 30 ans d’une expertise unique de l’ONERA autour de l’Optique Adaptative qui place depuis des années ses équipes au premier rang mondial dans le domaine.