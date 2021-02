Guerre spatiale : les secrets du système Graves, cette semaine dans Air&Cosmos Premium n°2722

Défense

Surveillance de l’espace proche : modernisation du système Graves

Surveillance spatiale : Graves permet de cataloguer et identifier les objets spatiaux

Spatial militaire : le réseau de surveillance radar KRONA russe

Programmes et développement

Avions commerciaux : l’Airbus A321 XLR est en cours de construction

Fabrication additive : rendre l’additif métallique accessible aux PME

Transport aérien

Low cost : le dessein européen de Wizz Air

Dossier formation

Emploi-formation : « On ne lâche rien »

Interview de Francis Pollet, directeur de l’Ipsa : ingénieurs « La reprise risque d’être aussi violente que l’effondrement »

Recrutements : agilité et attractivité, les chantiers RH du SIAé

Développement durable : la rupture viendra-t-elle des étudiants ?

Espace

Les Matins du CEPS en ligne : le marché de l’Internet par satellite

