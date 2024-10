L'ONERA étend et modernise son atelier maquettes pour souffleries à Lille

Un atelier agrandi et modernisé

Un résultat qui n'a rien à envier à l'orfèvrerie. C'est ainsi que l'on pourrait décrire les maquettes qui sortent de l'atelier spécialisé de l'ONERA, qui vient à peine d'être étendu et modernisé. Ces travaux qui ont duré deux ans, de septembre 2022 à septembre 2024, ont permis à l’atelier de s'agrandir de 450 m² pour atteindre une surface totale de 1 500 m². Face à une demande croissante, l'ONERA a réalisé des investissements majeurs, soutenus par le FEDER et la Région Hauts-de-France, pour répondre aux besoins de ses partenaires industriels.

Dispositifs et Maquettes Spécifiques

Au sein de la direction des souffleries, le service DMS (Dispositifs et Maquettes Spécifiques) de l'ONERA qui exploitera ces nouveaux locaux, est chargé de la conception et de la réalisation de maquettes destinées aux essais en soufflerie. Ces maquettes, véritables bijoux technologiques, sont des instruments de mesure de haute précision, équipés en capteurs, permettant de valider des concepts aérodynamiques pour les secteurs de la défense ou de l’aviation civile. L’atelier maquettes compte environ 10 projets par an, pour un chiffre d'affaires annuel de 3,5 millions d’euros.

Regroupement des compétences de trois sites

Le projet PRISME (Programme de regroupement immobilier des sites et de modernisation des emprises) inclut le regroupement des compétences de trois sites franciliens de l'ONERA sur celui de Palaiseau et le regroupement des activités maquettes sur celui de Lille. Ce transfert a permis d'acheminer des machines d'usinage à commande numérique, nécessaires à la fabrication des maquettes et balances, instruments essentiels des essais en soufflerie. En complément, le projet ATP (prêt de la banque européenne d'investissement destiné à moderniser les grandes souffleries de l'ONERA) a permis de soutenir le transfert de compétences des anciens ateliers de Meudon.

Grandes dimensions et grande précision

Cet atelier est désormais capable de produire des pièces de grandes dimensions tout en conservant une grande précision, répondant aux besoins croissants de la direction des souffleries. Quatre techniciens hautement qualifiés ont également été recrutés pour renforcer l'équipe de Lille qui compte désormais 22 personnes. « L’inauguration de l’extension de l’atelier maquettes de Lille créé un atelier de maquettes pour souffleries unique en Europe, et peut être au monde », a déclaré Bruno Sainjon, président-directeur général de l’ONERA. « Grâce à ces nouvelles infrastructures de pointe, l’ONERA renforce ses compétences dans la conception de maquettes en fournissant des solutions de haute précision au service de la Défense et de l’aviation civile. C’est aussi un signal fort de notre attachement à la Région des Hauts-de-France dont le soutien a encore été précieux pour la réussite de ce projet », a t-il ajouté.