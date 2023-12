L'ONERA et l'intelligence artificielle vont optimiser la gestion du trafic aérien

L'intelligence artificielle pour optimiser la gestion du trafic aérien

Bruno Sainjon, président directeur-général de l’ONERA et Florian Guillermet, directeur des services de la Navigation aérienne (DSNA) de la direction générale de l’aviation civile (DGAC), ont officialisé, le 6 décembre 2023 au siège de la DGAC, la signature de l’accord pour le déploiement opérationnel de SINAPS, un outil d’Intelligence Artificielle (IA) d’aide à la décision pour optimiser la gestion du trafic aérien.

SINAPS, un moteur algorithmique

Dans le cadre du programme européen SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research ou Recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen), et du partenariat établi dans ce contexte entre la DSNA et l’ONERA, un outil innovant basé sur une intelligence artificielle « sur-mesure » a été conçu. Baptisé SINAPS, c’est un moteur algorithmique de SINAPS a été développé par des ingénieurs de l’ONERA et fournit, aux opérationnels de la DSNA concernés, un support à la décision pour la gestion des configurations des secteurs de contrôle. L’accord entre l’ONERA et la DSNA concerne plusieurs grands axes de partenariat. D’abord le déploiement opérationnel de SINAPS dans l’environnement des postes de travail des chefs de salle de contrôle aérien français. Mais aussi une analyse post-opérationnelle et une veille effectuées par l'ONERA et la DSNA pour vérifier la pertinence des algorithmes et l'adéquation des méthodes scientifiques aux consignes opérationnelles des contrôleurs aériens. Et enfin, des travaux communs pour améliorer la connaissance mutuelle : connaissance des métiers de la gestion du trafic aérien par l'ONERA et accès facilité à des méthodes scientifiques d'IA de premier plan par la DSNA.

Une expérimentation dans quatre CRNA

La convention prévoit l'instauration d'un comité de pilotage pour cadrer les travaux dans le sens de l'intérêt commun aux deux parties. Historiquement évalué au sein du centre en route de la navigation aérienne (CRNA) de Bordeaux dans le cadre d’expérimentations SESAR, SINAPS est désormais en expérimentation dans 4 CRNA et l’accord passé permettra sa mise en service opérationnelle. Cet outil d’aide à la décision fournit un ensemble de services pour optimiser la configuration des secteurs de contrôle en-route, et, de fait, l’utilisation de la capacité et des ressources disponibles pour la gestion du trafic aérien. Avec cet outil IA innovant, les chefs de salle des centres de contrôle régionaux vont disposer d’un ensemble de services intégrés jusqu’à la configuration optimale des secteurs à déployer en tactique, en regard du trafic et des critères d’optimisation. Partenaires historiques pour l’amélioration de la navigation aérienne française, la DSNA et l’ONERA collaborent depuis 2008 dans le cadre du programme européen SESAR. Et c’est à la demande de la DSNA que l’ONERA, acteur scientifique de pointe, a développé cet outil IA spécifique et pour des CRNA.