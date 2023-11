L’ONERA inaugure AILab, son laboratoire d’intelligence artificielle

AILab, le laboratoire d'Intelligence artificielle de l'ONERA

C'est à l’École polytechnique le 2 novembre 2023 que Bruno Sainjon, PDG de l’ONERA, a inauguré son laboratoire d’intelligence artificielle baptisé AILab. Laboratoire transverse, sans mur, AILab va fédérer l’ensemble des activités IA (intelligence artificielle) de l’ONERA, afin d’optimiser ses recherches et sa contribution au bénéfice des programmes aéronautiques, espace et défense.

Pour optimiser les travaux de recherche

L’Intelligence Artificielle (IA) appliquée est devenue aujourd’hui une composante importante des travaux de recherche menés à l’ONERA. Bâtie sur des connaissances et compétences développées depuis de nombreuses années, le laboratoire AILab vise à accélérer ce processus et l’optimiser, dans tous les domaines de recherches de l’ONERA au profit du secteur et des programmes aérospatiaux français et européens.

Une centaine d'ingénieurs



Le laboratoire AILab regroupe plus d'une centaine d'ingénieurs et a pour objectif de fédérer les activités IA de l’ONERA, dispersées dans les différents départements scientifiques ou entités comme les souffleries ou le calcul de haute performance et d’être une vitrine pour les partenaires extérieurs de l’ONERA sur ce sujet. Lieu d’échanges multidisciplinaires, AILab sera donc un « guichet unique » à la fois interne et externe, pour les partenaires de l’office, qu’ils soient institutionnels ou industriels, étrangers ou français. L’IA à l’ONERA recouvre de très nombreuses thématiques avec des applications diverses, qui bénéficieront à l’ensemble du secteur aéronautique, espace et défense.

Un domaine qui touche l'ensemble de la recherche aérospatiale



« Force est de constater que l’intelligence artificielle, domaine sur lequel l’ONERA a développé de réelles compétences, concerne désormais l’ensemble de la recherche aérospatiale », a commenté Bruno Sainjon. « Pour répondre à cet accroissement de la contribution de l’IA, le besoin est apparu de se doter d’une structure poursuivant un double objectif : une organisation interne transverse afin d’optimiser les outils et techniques d’une IA spécifique à l’ONERA ; se doter d’une interface identifiée, réactive et efficace avec et pour nos partenaires extérieurs. Notre ambition demeure d’être au meilleur niveau mondial, au service de la recherche aérospatiale et de la défense française », a t-il ajouté.