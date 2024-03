L'IPSA reçoit la pilote Dorine Bourneton

Dorine Bourneton : une pionnière

Dépassement de soi, passion, excellence et audace : voilà ce qui pourrait décrire Dorine Bourneton, pilote handicapée et pionnière dans le domaine aéronautique pour son engagement en faveur de la professionnalisation des pilotes handicapés dans l’aviation civile. Aviatrice, Dorine perd l’usage de ses jambes à 16 ans dans un crash aérien. Malgré ce drame, elle garde l’espoir de revoler un jour et décide de faire face à l’adversité. Elle devient alors pilote, puis première pilote paraplégique de voltige au monde et la première femme handicapée à faire une démonstration de voltige au Salon du Bourget.

Un parcours exceptionnel et inspirant

Chevalier de la Légion d’honneur, Dorine Bourneton a été le leader d'une patrouille aérienne (vol serré), la patrouille Bleu Ciel. Sa carrière exceptionnelle et son parcours inspirant (qui a été adapté dans téléfilm « Au-dessus des nuages » avec l’actrice Alice Taglioni en 2020) seront au cœur de sa conférence à l’IPSA qui abordera également les défis et les opportunités pour les femmes et les personnes handicapées dans l'industrie aéronautique.

"Piloter dans l'impossible" : une conférence à l'IPSA, jeudi 7 mars

Afin de célébrer la Journée internationale des droits des femmes, occasion parfaite pour mettre en lumière le rôle essentiel des femmes dans le domaine de l'aéronautique et pour encourager les générations futures à s’accomplir, l'IPSA propose de rencontrer cette femme exceptionnelle au parcours inspirant dans le cadre d'une conférence le jeudi 7 mars, à partir de 14 heures, dans les locaux du Campus d'Ivry de l'école. La conférence sera aussi retransmise en ligne : https://swll.to/dorine-bourneton.