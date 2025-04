L'hydravion amphibie chinois AG600 a reçu son certificat de type

L'hydravion amphibie Avic AG600 certifié

L'hydravion amphibie quadriturbopropulseur AVIC AG600, développé par la Chine, a obtenu son certificat de type délivré par l'Administration de l'aviation civile de Chine (Civil Aviation Administration of China, CAAC) le 20 avril 2025, marquant ainsi l'aboutissement de son développement et son autorisation de mise sur le marché. Avec une masse maximale au décollage de 60 tonnes et un rayon d'action de 3 900 nm (4 500 km), c'est le plus grand hydravion amphibie actuellement, excepté le gigantesque octomoteur américain Hughes H-4.

12 tonnes d'eau ou 50 passagers

L'appareil est propulsé par quatre turbopropulseurs Dongan WJ-6 de 3805 kW (5 103 ch) de puissance unitaire, il est produit par China Aviation Industry General Aircraft, située l'aéroport de Zhuhai, site du principal salon aéronautique chinois qui a lieu tous les deux ans en novembre. L'AG600 est capable de larguer 12 tonnes d'eau dans le cadre de la lutte contre les incendies, l'hydravion amphibie est également destiné à opérer dans le cadre des opérations de recherche et de sauvetage. C'est en tout cas les rôles qui lui ont été dévolus jusqu'alors. Mais l'appareil pourrait également intervenir en soutien aux garde-côtes chinois, au-dessus de zones situées en mer de Chine méridionale, revendiquées par Pékin. Outre la lutte anti-feu, l'AG600 peut également transporter 50 passagers et dispose par ailleurs d'une autonomie estimée à 12 heures de vol.

Des dimensions comparables à un 737 MAX

D'une taille légèrement supérieure aux avions de ligne monocouloirs actuels -ses dimensions sont à peu près comparables à celles d'un Boeing 737MAX-, l'AG600 affiche des dimensions pour le moins impressionnantes. Soit 38,9 mètres de long pour 11,7 mètres de hauteur, avec une envergure de 38,8 mètres, selon les données fournies par son constructeur.