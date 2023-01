L'EuroAirport poursuit la restauration de sa dynamique d'activité pré-crise

Comme pour beaucoup d'autres aéroports européens, l'année 2022 a été celle du redémarrage pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse (EuroAirport). La plateforme a accueilli l'année dernière un total de 7 millions de passagers, soit une augmentation de 94% par rapport à 2021, mais un retrait d'encore 23% par rapport à l'année pré-crise de 2019. Avec 2,6 millions de passagers, le trafic passagers avait atteint en 2020 un niveau historiquement bas en raison de la pandémie, alors que 2019 avait été une année record en termes de trafic passagers avec 9,1 millions de passagers.

Easyjet, première compagnie de l'EuroAirport

Pendant le premier trimestre de l'année 2022, le nombre de passagers s'est maintenu à un niveau relativement faible, puis il a fortement augmenté à partir du mois d'avril. Durant la période estivale, des pics de fréquentations encore plus importants qu'en 2019 ont été enregistrés, et ce, pour un nombre de passagers globalement plus faible. Le nombre total des mouvements aériens s'est élevé à 84 136 en 2022 (+31,7% par rapport à 2021 et -15,3% par rapport à 2019), dont près de 64 300 vols commerciaux (+56% par rapport à 2021 et -21,1% par rapport à 2019). 25 compagnies aériennes ont proposé un total de 90 destinations en 2022, avec Easyjet qui est la première compagnie de la plateforme. La compagnie orange a transporté au départ ou vert l'aéroport binational un total de près 4,1 millions de passagers, soit une part de marché de 58,2%. Viennent ensuite Wizz Air (10,9% de parts de marché) et Sun Express (3,1%).

Bon niveau de l'activité fret

En dépit d'une légère baisse (-4,2%) par rapport à 2021, l'activité fret s'est bien maintenue avec un total de 114 320 tonnes transportées. En 2019, le total de l'activité fret était de 105 075 tonnes transportées. En 2022, la baisse a été de 7% pour le fret express (+4,6% par rapport à 2019), tandis que le fret général a diminué de 16,3% au niveau du fret tout cargo et a augmenté de 4,4% au niveau du fret camionné (substitution au fret aérien).

En 2022, l'établissement public "Aéroport de Bâle-Mulhouse" a relancé les embauches après une période de gel de deux ans. Sur un effectif initial de 402 personnes fin 2019, 57 employés ont quitté l'aéroport de Bâle-Mulhouse entre 2020 et 2021, sans licenciements. Fin 2022, la plateforme comptait 6 220 emplois dont 367 se situent directement au sein de l'établissement public.

Objectif de 7,4 millions de passagers en 2023

Concernant les perspectives pour l'année 2023, la direction de l'aéroport précise qu'elle est confrontée à une situation géopolitique et économique incertaine. L'EuroAirport prévoit d'accueillir 7,4 millions de passagers, ce qui correspond à environ 80% du volume de passagers de l'année 2019. Quant aux deux autres domaines d'activité (fret et industrie, dont la maintenance), l'EuroAirport s'attend à une stabilité d'activité.