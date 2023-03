L'Espagne pourrait annuler les commandes restantes d'Airbus A400M

L'avenir des livraisons d'Airbus A400M pour l'Espagne incertain

Selon plusieurs sources de Défense citées par l'agence Reuters le lundi 13 mars 2023, les livraisons des avions de transports Airbus A400M pour l'Espagne seraient incertaines. La commande initiale de 27 appareils Airbus A400M suscite des doutes quant à l'avenir de leur livraison, car Madrid envisageait d'annuler les 13 avions restants qui n'ont pas encore été livrés, l'armée de l'air espagnole a indiqué qu'elle n'en avait pas besoin. Des discussions sont actuellement en cours entre l'Espagne et Airbus pour trouver des solutions afin de minimiser l'impact d'une annulation partielle de la commande de l'Airbus A400M.

Projet A400M d'Airbus en difficulté

Conçu pour renforcer l'autonomie stratégique de 7 pays européens membres de l'OTAN (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Luxembourg et Turquie) qui dépendaient auparavant du transport aérien américain, le projet A400M a connu une série de dépassements de coûts et de retards. Toute décision sur l'avenir de l'Airbus A400M devrait déclencher d'intenses négociations sur d'autres commandes de défense et sur l'investissement continu d'Airbus en Espagne, ont déclaré les sources.

Airbus discute avec l'Espagne pour limiter l'impact d'une annulation de commande

L'Espagne et Airbus discutent actuellement de la manière d'atténuer l'impact d'une annulation partielle de la commande de l'A400M, ont indiqué les sources. Le magazine Janes, spécialisé dans la défense, a rapporté en 2022 qu'Airbus attendait que Madrid soutienne le projet de drone tactique SIRTAP, co-développé par Airbus Espagne et la Colombie.En 2023, l'Espagne a également commandé 20 avions de combat Eurofighter supplémentaires, un programme d'avions de combat regroupant quatre pays et pour lequel Airbus est le partenaire industriel de l'Espagne et de l'Allemagne.