L'enregistreur de vol HENSOLDT reçoit la certification EASA

Certification par l'Agence européenne de sécurité aérienne

HENSOLDT lance un nouvel enregistreur de vol qui combine les dernières technologies de capteurs dans un design extrêmement compact pour enregistrer les données de vol, de liaison de données, vidéo et audio. Le SferiRec®LCR100 vient de recevoir la certification ETSO (European Technical Standard Approval) de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) pour les équipements aéronautiques. Grâce à son poids, son volume et sa consommation d'énergie extrêmement faibles, le nouvel enregistreur de vol permet d'équiper les avions légers et les drones, ainsi que les jets d'affaires et les hélicoptères légers.

Christoph Ruffner, responsable de la division Spectrum Dominance & ; Airborne Solutions chez HENSOLDT, a déclaré : "HENSOLDT apporte ici une contribution importante à l'augmentation de la sécurité aérienne. Avec un enregistreur de vol performant comme le LCR100, non seulement l'analyse des données après un accident d'aviation peut aider à prévenir de futurs accidents, mais les situations critiques peuvent également être traitées après coup de manière factuelle et professionnelle à l'aide des données disponibles."

Avec un poids d'un kilogramme, le plus léger sur le marché

L'enregistreur de vol SferiRec LCR100 dispose d'un grand nombre d'interfaces avec différents formats de données pour enregistrer des centaines de paramètres. Il s'agit notamment de l'altitude, de la position, de la vitesse, des données du moteur, pour n'en citer que quelques-uns. Avec un poids d'un kilogramme, le LCR de HENSOLDT est actuellement l'appareil le plus léger de son genre sur le marché. L'enregistreur combiné réunit toutes les fonctions d'enregistrement qui étaient auparavant réparties entre différents appareils. En outre, les données de vol ainsi que les données de maintenance peuvent être lues sur une carte SD facilement accessible. Les capteurs intégrés comprennent un microphone intégré pour le bruit ambiant, un gyroscope et un accéléromètre à trois axes, un capteur de température, un récepteur GPS et un capteur de pression atmosphérique.

35 ans d'expérience dans les enregistreurs de vol

Le SferiRec LCR100 est le premier enregistreur de vol à être qualifié et approuvé selon les exigences de certification de ED-155 et ETSO-2C197 en Europe. HENSOLDT a plus de 35 ans d'expérience dans le développement et la fourniture d'enregistreurs de vol. Plus de 1000 enregistreurs de différents types ont été produits et livrés pour des plates-formes telles que GE-Tornado, Tiger, NH90, P3C Orion et la flotte d'hélicoptères des forces armées allemandes avec UH-1D, Sea King, Sea Lynx, CH-53, BO105 et le drone KZO.