L’EASA délivre le "Permit to fly" à Aura Aero pour l'Integral E

Permit to fly et premier vol à venir

L’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA) vient de délivrer à Aura Aero une “Approbation des Conditions de Vol pour Permis de Voler” pour Integral E -E pour électrique-, préambule au premier vol de l’appareil biplace électrique, le troisième avion de la famille Integral. Grâce à ce document, la DGAC peut désormais délivrer l’autorisation pour que ce nouvel avion débute sa campagne d’essais en vol dans les prochaines semaines.

Pour l'Integral E

Integral E représente un accomplissement majeur dans la course à l’aviation électrique. Quelques étapes techniques doivent encore être atteintes et, à l’issue de sa campagne d’essais en vol, il rejoindra le club très fermé des avions électriques entrant dans la catégorie CS-23. Le travail commun réalisé avec l’EASA sur ce prototype vise à préparer ce que devront être les documents techniques de conformité pour une version de série, dans un plan de certification. Après avoir été présenté au Salon du Bourget en juin dernier, Integral E a démarré cette année sa campagne d’essais au sol et va passer plusieurs nouveaux jalons industriels concernant l’architecture de sa propulsion électrique.

3 versions

La famille Integral est une famille d’avions biplace de nouvelle génération, à capacité voltige, disponible en 3 versions : Integral R (train classique, moteur à combustion interne) Integral S (train tricycle, moteur à combustion interne) et Integral E (train classique ou tricycle, moteur électrique).