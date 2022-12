Aura Aero lance la version remorqueur planeur d'Integral E

Un Integral E en version tricycle, remorqueur de planeur

L'avionneur français et toulousain Aura Aero a signé une convention de partenariat avec la Fédération Française de Vol en Planeur (FFVP), qui confirme ainsi son intention d’achat d’un exemplaire d’Integral E, dans sa version tricycle. L’objectif de la FFVP est d’exploiter cet avion au quotidien dans un usage de remorqueur au sein d’un club de vol en planeur. Ce nouvel appareil, de la gamme Integral, sera le premier remorqueur électrique français.

100 commandes et/ou intentions de commande avec premières livraisons fin 2024

Il permettra notamment une réduction de l’impact sonore et de l’empreinte carbone de l’activité de remorquage. Integral E, dont le premier vol est prévu en 2023, est la version à propulsion électrique d’Integral . A ce jour, l'Integral E totalise plus de 100 commandes et/ou intentions de commande dont les premières livraisons sont prévues fin 2024. Grâce à ce partenariat, Aura Aero vise à répondre aux besoins et attentes des clubs de planeur en développant un nouveau remorqueur électrique. En effet, l’activité représente en France 162 clubs forts de 32 titres de champion du monde, équipés de 215 avions et ULM remorqueurs, plaçant notre pays au rang de 2ème nation mondiale dans le secteur.