L'EASA alerte les transporteurs agréés contre les risques liés à l'espace aérien russe

Un bulletin d'information sur les zones de conflit pour l'espace aérien de la Fédération de Russie.

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a publié le 9 janvier 2025 un bulletin d'information sur les zones de conflit pour l'espace aérien de la Fédération de Russie. Afin d'assurer une sécurité maximale des vols dans le contexte de l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, le nouveau bulletin d'information sur les zones de conflit remplace et élargit le champ d'application de la recommandation concernant l'espace aérien russe qui figurait précédemment dans le CZIB 2022-01R10. Il déconseille d'opérer dans l'espace aérien russe concerné à l'ouest de la longitude 60° Est, à tous les niveaux de vol.

Une recommandation valable jusqu'au 31 juillet 2025

La recommandation est valable jusqu'au 31 juillet 2025 et peut être réexaminée plus tôt et adaptée ou retirée sous réserve d'une évaluation révisée de la sécurité et de la sûreté. L'EASA, en coopération avec la Commission européenne, continuera à suivre de près la situation afin d'évaluer l'exposition au risque des opérateurs de l'UE et des pays tiers qui effectuent des vols à destination ou en provenance de l'Union européenne (UE). "Il est important de noter qu'aucune compagnie aérienne de l'UE n'effectue actuellement de vols à destination, en provenance ou au-dessus de l'espace aérien de la Fédération de Russie. Toutefois, un certain nombre de transporteurs de pays tiers continuent à le faire, malgré les risques liés à la guerre", mentionne l'Agence européenne de sécurité aérienne. Azerbaijan Airlines a mentionné de son côté qu' "en raison de la récente fermeture régulière de l'espace aérien au-dessus de la ville russe de Kazan, Azerbaijan Airlines (AZAL) suspend indéfiniment tous les vols sur la route Baku-Kazan-Baku afin d'assurer la sécurité des vols".

Un contexte lié à MH17

À la suite de la chute du vol MH17, l'UE a mis en place le ''système d'alerte pour les zones de conflit de l'UE'' afin de fournir des conseils cohérents aux compagnies aériennes et de mieux protéger les voyageurs européens. Actif depuis début 2016, il facilite la coopération entre les États membres de l'UE, les institutions, l'EASA et les parties prenantes de l'aviation pour partager des renseignements sur les risques provenant des zones de conflit. Le système vise à consolider les informations et les évaluations des risques, en émettant des recommandations opportunes pour renforcer la sécurité des États membres, des opérateurs et des passagers, tout en complétant les efforts nationaux par une perspective européenne commune des risques.