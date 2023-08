L’EAIB a remis son rapport final d’enquête sur l’accident du Boeing 737MAX 8 d’Ethiopian Airlines

Le rapport final publié

Le Bureau d’Enquêtes Éthiopien sur les accidents d’aviation (EAIB) a publié, vendredi 23 décembre 2022, le rapport final de l’enquête sur l’accident du Boeing 737MAX 8 d’Ethiopian Airlines, intervenu le 10 mars 2019 dans le cadre du vol ET302. Six minutes après avoir décollé de l'aéroport d’Addis-Abeba, en Éthiopie, l’appareil biréacteur s’écrase à Ejere, soit à cinquante-deux kilomètres à l'est-sud-est d'Addis-Abeba, entraînant la perte de l’avion et de ses 157 occupants. A la suite de cet accident ayant entraîné le décès de la totalité des passagers et membres d’équipage, les autorités éthiopiennes avaient demandé l’assistance du BEA pour l’analyse des FDR (Flight Data Recorder ou enregistreurs de données de vol) et CVR (Cockpit Voice Recorder, autre système d’enregistrement cette fois-ci dans le cockpit et des membres de l’équipage) qui étaient endommagés. À la suite de cette demande, le BEA avait nommé un enquêteur représentant accrédité afin de participer à l’enquête menée par l’Éthiopie, État d’occurrence.

MCAS et capteurs AOA

Sans grande surprise, le MCAS et son fonctionnement sont incriminés, ou plus exactement le capteurs AOA qui est à la racine même des causes de la perte de l’appareil et de son équipage. Le rapport décrit largement le dysfonctionnement du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre (MCAS) de l'avion. Les réactions de l'équipage du vol ET 302 à l'activation du MCAS comprenaient l'utilisation d'interrupteurs de trim pour contrer les mouvements d'assiette à piquer et le braquage des manches. Mais ils ne sont pas parvenus à contrecarrer toutes les mises en assiette à piquer, et les données défectueuses fournies par le capteur AOA ont continué de déclencher le MCAS. Après deux activations de ce dernier, l'équipage a utilisé les interrupteurs de trim, ce qui a interrompu le MCAS, mais a également laissé aux pilotes la seule roue de trim actionnée à la main, à proximité du bloc de commande des gaz, pour mouvoir le stabilisateur.

Une roue de trim "non mobile"

« Les forces aérodynamiques créées lors d'une condition d'emballement de stabilisateur peuvent rendre la roue de trim presque impossible à mouvoir. Ajoutez à cela une augmentation de la vitesse qu'une assiette à piquer introduit et la situation devient de plus en plus difficile. C'est ce à quoi l'équipage de l'ET 302 a fait face », mentionne le rapport. Lorsque l'équipage a tenté d'ajuster manuellement les stabilisateurs, l'erreur de trim était de 2,5 degrés, selon le rapport. La vitesse de l'avion, les gaz réglés à 94 % de poussée N1 (soit 94 % de la poussée décollage, ce qui n'a jamais été modifié), était de 340 kts, soit 629,6 km/h. « Au moment où le [copilote] a essayé de [re-] trimer manuellement avec la roue, une force entre 42-53 lb (entre 19 et 24 kg) était nécessaire pour la mouvoir, selon le calcul de l'avionneur », indique le rapport. Les enquêteurs ont déterminé que l'équipage d'ET 302 aurait eu besoin de 40 tours de roue pour corriger les 2,5 degrés d'erreur de trim. Les simulations effectuées ont révélé que la difficulté à tourner la roue prenait de l'ampleur à mesure que la vitesse et la quantité de mauvais ajustements augmentaient. Les enquêteurs ont conclu que la roue de trim n'était « pas mobile » à une vitesse supérieure à 220 kts (soit 407,4 km/h) et des valeurs de 2,5 degrés de trim ou plus, selon le rapport. Incapable de mouvoir la roue de trim, l'équipage d'ET 302 a réactivé le moteur électrique du stabilisateur, ce qui a permis au MCAS, qui agissait toujours en tenant compte de données AOA défectueuses, de se réactiver. Ainsi les pilotes du vol ET 302 ont pu reprendre une assiette à cabrer, mais n'ont pas réussi à contrer l'assiette à piquer commandée par le MCAS, ce qui a mené à un dernier piqué, fatal celui-ci.

Le capteur AOA en cause

Le rapport indique clairement que les données défectueuses du capteur AOA ont déclenché la séquence de l'accident, parce que le logiciel du calculateur de contrôle de vol a détecté à tort que le nez de l'avion était trop cabré. « Peu après le décollage, les valeurs d'angle d'attaque enregistrées à gauche et à droite ont dévié. Les valeurs de l'AOA gauche étaient erronées et ont atteint 74,5° tandis que l'angle d'attaque droit a atteint une valeur maximale de 15,3°. La différence entre les valeurs d'angle d'attaque de gauche et de droite était de 59° et vers la fin de l'enregistrement, elle était de 490 » peut-on lire dans le rapport. Ce qui a activé le MCAS et la série de mouvements du stabilisateur, faisant adopter à l'appareil une assiette à piquer. « Les données erronées du capteur d'angle d'attaque ont fini par déclencher le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre (MCAS) qui a fait piquer le nez de l'avion à plusieurs reprises jusqu'à ce que les pilotes en perdent le contrôle. Parmi les facteurs aggravants, citons le manque de sensibilisation et de formation des pilotes au MCAS, les alertes déroutantes[…]. La conception du MCAS sur une seule entrée AOA l'a rendu vulnérable à une activation non désirée. [Le déclenchement] répétitif du compensateur de stabilisateur en piqué a rendu l'avion incontrôlable », ajoute le rapport, qui mentionne ensuite : « Le MCAS et le manque de formation des pilotes n'ont pas déclenché l'accident, mais [c’est] bien la défaillance des capteurs due aux défauts de qualité de la production [qui en est à l’origine]. Si les défauts intermittents n'avaient pas provoqué la défaillance des capteurs d'angle d'attaque lors du vol en question, le MCAS ne se serait pas déclenché et l'accident ne se serait pas produit. Le MCAS serait resté une menace cachée jusqu'à ce que sa véritable nature soit exposée par d'autres causes valables ou erronées », mentionne également le rapport.

La formation des pilotes n’est pas mise en cause

Ainsi, pour l’EAIB, la formation des pilotes n’est pas mise en cause. Une fois n’est pas coutume, c’est précisément sur ce dernier point, celui de la formation des pilotes, que les avis divergent entre bureaux d’enquêtes. Car dans le cadre de l’enquête post accident, les dispositions de l’OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale) prévoient que l’État qui mène l’enquête envoie un projet du rapport final aux États participant (dans le cas présent au représentant accrédité du BEA pour la France et à celui du NTSB pour les États-Unis). Ceux-ci sont alors invités à présenter aussitôt que possible toutes observations dignes d’intérêt qu’ils souhaiteraient formuler sur le rapport. Si l’État qui a mené l’enquête reçoit des observations dans les 60 jours, il amende le projet de rapport final de façon à y inclure la teneur des observations reçues ou, en cas de désaccord sur celles-ci, et si l’État qui a formulé les observations le souhaite, présente ces observations en annexe au rapport.

Une divergence entre les bureaux d'enquête

À partir de janvier 2021, le NTSB et le BEA ont été consultés sur un projet de rapport final élaboré par l’EAIB. Le NTSB et le BEA ont notamment demandé que les aspects relatifs à la performance de l’équipage soient mieux exposés et analysés. Ces échanges n’ont pas permis d’aboutir à des modifications satisfaisantes et ont conduit le NTSB et le BEA à demander la mise en annexe de leurs observations au rapport final. Le 23 décembre 2022, l’EAIB a publié sur son site Internet le rapport final sans y intégrer directement les observations du BEA en annexe. Le rapport de l’EAIB contient un lien vers un document BEA qui ne représente pas les observations que le BEA avait finalement demandé d’annexer.

Côté BEA

Le BEA partage l’analyse et les conclusions du rapport de l’EAIB en ce qui concerne la contribution du système MCAS du 737 Max à l’accident. Les commentaires du BEA portent principalement sur l’analyse de la performance de l’équipage et sa contribution au scénario de l’accident, notamment pendant la première partie du vol (entre la rupture de la palette de la sonde d’incidence et l’activation du système MCAS). Le BEA considère que cette analyse permettrait de dégager des enseignements de sécurité au-delà de ceux relatifs au système MCAS. Les commentaires, qui sont mentionnés par le biais d’un lien intitulé « BEA main comments » (principaux commentaires du BEA) dans le rapport de l’EAIB, mentionnent plusieurs détails d’importance relatifs à l’équipage. D’abord sur le plan de la réponse initiale accordée par ce dernier aux prémices de l’accident, mais également au cours de l’enchaînement et des manifestations au niveau des commandes.

"Un usage inapproprié des procédures applicables"

Le commentaire mentionne « le BEA note que, dans les mois précédant le vol de l'accident, l'équipage aux commandes avait effectué une formation récurrente sur des événements qui se sont effectivement produits pendant le vol de l'accident : activation du vibreur de manche, désaccord d’affichage de vitesse sur les Badins, emballement du stabilisateur, utilisation de la roue de trim, réaction à de multiples anomalies, priorisation des tâches. Cependant, pendant le vol de l'accident, l'équipage aux commandes n'a pas fait un usage approprié des procédures applicables associées sur lesquelles il avait reçu une formation au cours des mois précédents. Le soutien insuffisant du commandant de bord, et plus généralement une gestion déficiente des ressources de l'équipage, ont probablement contribué à l'incapacité de l'équipage à faire un usage approprié des procédures applicables dans les premières phases du vol. Une analyse plus approfondie de cet aspect, et en particulier de la formation et de l'historique des performances des deux membres d'équipage en matière de gestion des ressources de l'équipage, aurait été souhaitable ».

"Comprendre quelles actions doivent être prioritaires"

Côté NTSB, le son de cloche est largement similaire. Ainsi, le National Transportation Safety Board a accepté la conclusion des Éthiopiens selon laquelle le MCAS était en partie responsable de l'accident, en faisant adopter à l’avion et de manière répétitive une assiette à piquer. A l’instar du BEA, le NTSB a également critiqué l'utilisation inadéquate par l’équipage navigant des autres moyens de contrôle manuel de l'avion. Plus explicitement, le NTSB a déclaré qu'Ethiopian Airlines n'avait pas formé les pilotes à réagir lorsque le nez de l'avion s'abaisse de manière inattendue. « La recherche sur les facteurs humains a montré que, dans des conditions anormales, telles que celles impliquant une défaillance de système avec de multiples alertes, où plusieurs actions de l'équipage peuvent être nécessaires, il est essentiel de permettre aux pilotes de comprendre quelles actions doivent être prioritaires », mentionne le rapport du NTSB ASR1901, commun aux deux accidents, soient celui de Lion Air et d’Ethiopian Airlines. « Cela est particulièrement vrai dans le cas de fonctions mises en œuvre dans plusieurs systèmes de l'avion, car la défaillance d'un système dans des architectures de systèmes hautement intégrés peut présenter de multiples alertes et indications à l'équipage de conduite, car chaque système d'interface enregistre la défaillance. Par exemple, la sortie erronée de l'angle d'attaque (AOA) lors des deux vols de l'accident a donné lieu à de multiples alertes et indications pour les équipages, mais ces derniers ne disposaient pas des outils nécessaires pour déterminer la réponse la plus efficace.

Aucune preuve de collision avec un oiseau côté EBAI

Il est donc important que les interactions entre les systèmes et l'interface du poste de pilotage soient conçues pour aider à diriger les pilotes vers la ou les actions les plus prioritaires », est ajouté dans le rapport du NTSB ASR1901. Il est question de facteurs humains et de situations déjà rencontrées dans le cadre d’autres catastrophes aériennes, telle celle du vol AF447. « La recherche démontre que les situations d'urgence augmentent la charge de travail et exigent des efforts supplémentaires pour être gérées efficacement en raison du stress qu'elles impliquent et du manque d'occasions pour les pilotes de pratiquer ces compétences par rapport à celles utilisées dans les opérations normales. En outre, les recherches sur les réponses des pilotes à des situations anormales multiples/simultanées, ainsi que les données relatives aux accidents, indiquent que de multiples alertes concurrentes peuvent dépasser les ressources mentales disponibles et réduire la focalisation de l'attention, ce qui entraîne des réponses retardées ou insuffisamment hiérarchisées », indique le rapport. Les enquêteurs américains ont également déclaré qu'un capteur qui envoyait des données erronées au système de contrôle de vol, entraînant son dysfonctionnement, pourrait avoir été endommagé par la collision de l'avion avec un oiseau peu après le décollage -ce que le BEA mentionne comme étant une rupture de la palette de la sonde d’incidence-. Toutefois l’EBAI a déclaré de son côté déclaré n'avoir trouvé aucune preuve formelle d'une collision avec un oiseau.