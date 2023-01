L'Autriche va exercer des options pour 18 hélicoptères supplémentaires Leonardo AW169M LUH

Premier lot de 18 Leonardo AW169M LUH signé en janvier 2022

Leonardo et la Direction des armements aériens et de la navigabilité du Secrétariat général italien de la Défense/Direction nationale des armements ont signé hier le contrat d'acquisition pour la fourniture de 18 hélicoptères utilitaires légers (LUH) supplémentaires AW169M au ministère autrichien de la Défense. Le contrat, d'une valeur de 304 M€, a été signé à la suite de l'avenant à l'accord de gouvernement à gouvernement (G2G) Italie-Autriche signé en décembre 2022, par lequel l'Autriche exerce des options pour ces unités supplémentaires, apportant une nouvelle preuve de sa confiance dans la plateforme sélectionnée. Ce dernier contrat portera à 36 le nombre total d'AW169M LUH pour le ministère autrichien de la Défense. Le premier appareil a été livré en décembre 2022 au cours d'une cérémonie officielle et conformément aux obligations contractuelles, marquant le début d'une nouvelle ère dans la défense nationale et les capacités d'intervention d'urgence. Le premier lot de 18 appareils fermes avait été signé en janvier 2022.

Remplacement de la flotte vieillissante d'Alouette III

En outre, il représente également une étape importante pour Leonardo, célébrant la première livraison au marché d'exportation de la variante AW169M dans le cadre d'un programme G2G. Les équipages autrichiens ont déjà bénéficié d'une formation initiale dispensée à l'Académie de formation de Leonardo à Sesto Calende (Italie) et seront soutenus par les capacités de formation de l'armée italienne en tant qu'opérateur de l'AW169M LUH. Les livraisons de tous les appareils devraient être achevées d'ici 2028. L'initiative G2G Italie-Autriche vise à renforcer la collaboration bilatérale entre les deux pays et à établir un partenariat stratégique dans le secteur des giravions, l'Autriche se tournant vers l'Italie et le programme AW169M LUH pour son plan de modernisation et le remplacement de sa flotte vieillissante d'avions Alouette III, en service depuis les années 1960.

L'AW169M conçu selon les dernières exigences FAR/JAR/EASA

L'AW169M représente la variante militaire de l'AW169, l'hélicoptère de future génération développé par Leonardo et équipé de technologies embarquées de pointe, conçu selon les dernières exigences FAR/JAR/EASA ainsi que selon les normes des utilisateurs militaires, de la sécurité intérieure et des gouvernements. La plate-forme se caractérise par une puissance, une agilité et une manœuvrabilité exceptionnelles, ce qui lui confère d'excellentes caractéristiques de maniabilité dans un large éventail de conditions d'exploitation, y compris à chaud et à haute altitude. La conception unique de la transmission permet d'alimenter les systèmes hydrauliques, électriques et de climatisation avec les rotors arrêtés (mode APU), ce qui optimise le temps de réponse et la disponibilité. La cabine est la plus spacieuse de sa catégorie et présente une section transversale à hauteur constante pour une reconfiguration rapide et un accès facile. Les pilotes bénéficient d'une suite avionique à architecture ouverte de dernière génération, comprenant un cockpit en verre entièrement numérique et une visibilité extérieure sans précédent, offrant une conscience tactique et situationnelle avancée.