L'Autriche continue ses démarches pour des KC-390

Toujours pas de KC-390 autrichien

D'après Reuters , qui cite deux sources anonymes, l'Autriche chercherait à conclure l'achat de cinq avions de transport KC-390. Dans cette optique, durant le mois de mars 2023, des représentants autrichiens avaient participé à une réunion d'utilisateurs et futurs utilisateurs de KC-390 au Portugal. Cette réunion comprenait des représentants de la Hongrie et des Pays-Bas (futurs utilisateurs) ainsi que la République (intéressée par l'avion). De plus, une personne faisant partie de la délégation autrichienne qui s'est rendue à Rio de Janeiro (Brésil) pour le salon LAAD Defence & Security a déclaré à Reuters que le KC-390 faisait partie des discussions du salon. Aucune information officielle n'a cependant été donnée, de la part des Autrichiens ou même d'Embraer. D'ailleurs, Bosco da Costa Junior, le CEO d'Embraer Defense a simplement précisé à Reuters : "Des discussions sont en cours avec plusieurs pays."

De vieux C-130 anglais

Concrètement, l'Autriche cherche à acheter entre 4 et 5 avions de transport afin de remplacer ses 3 C-130K Hercules. Cette version du Hercules est spécialement développée pour le Royaume-Uni. Au total, ce sont 66 appareils qui seront commandés et livrés entre 1966 et 1968. En 2002, alors que la Royal Air Force se restructure autour de C-130J Super Hercules et C-17 Globemaster III, l'Autriche commande alors ses 3 C-130K. Ils seront modernisés avant leur réception. Il n'empêche, ces C-130K/Hercules C-1 sont devenus trop vieux et il faut donc les remplacer : l'Autriche espère signer le contrat de son remplaçant durant la première moitié de 2024 pour une livraison au plus tard en 2030.