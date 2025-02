L’astronaute Sunita Williams hors de l’ISS

Changement de programme

L’astronaute américaine Sunita « Suni » Williams n’a rien d’une naufragée de l’espace, ni d’une marathonienne de l’espace en mauvaise santé : le 30 janvier, pour la deuxième fois de l’année, elle a effectué une sortie en scaphandre à l’extérieur de la Station spatiale internationale, où elle séjourne depuis huit mois – au lieu des huit jours initialement prévus.

Pour cette 92e US EVA (Extra Vehicular Activity), Suni Williams était accompagnée par Barry « Butch » Wilmore.

Durant 5 heures et 26 minutes, le duo a récupéré une antenne et prélevé des échantillons du revêtement externe de la station.

Mais le démontage de l’antenne a pris davantage de temps que prévu et la tâche secondaire, non critique, a été reportée.

Elle devait préparer le terrain pour une prochaine séance de travail.

Les échantillons de revêtement récoltés seront inspectés pour vérifier la présence de microbes qui auraient résisté au lancement puis à leur exposition dans l'espace.

Suni Williams est ici photographiée depuis l’intérieur de la station alors qu’elle passe devant les panneaux solaires inondés de Soleil, attachée au bout du bras robotique Canadarm2.

L’instant a été saisi Don Pettit, qui continue de nous émerveiller avec ses clichés, qu’ils soient techniques ou astronomiques, à l’image de ceux de la récente comète C/2024 G3 Atlas.

Un record vieux de huit ans est tombé

En effectuant la neuvième « marche » hors de l’ISS de sa carrière, l’astronaute de 59 ans (qui effectue actuellement sa troisième mission) cumule 62 heures et 6 minutes dans le vide spatial.

Elle bat ainsi un des records de sa compatriote Peggy Whitson, de 60 heures et 21 minutes, détenu depuis mai 2017.

Mais la commandante de future la mission privée Axiom 4, qui se prépare à un cinquième vol spatial depuis 2002 (à 65 ans), reste la femme ayant effectué le plus d’EVA de l’histoire : dix.

Les précédentes sorties de Suni Williams avaient eu lieu en décembre 2006 (avec Robert Curbeam), en janvier et deux fois en février 2007 (avec Michael Lopez-Alegria), en août, septembre et novembre 2012 (avec le Japonais Akihiko Hoshide) et le 16 janvier dernier (avec Nick Hague).