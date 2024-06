Starliner emmène (enfin) des astronautes vers l’ISS

La troisième fois, c’est le charme

Dans un ciel bleu azur, un lanceur Atlas 5 d’United Launch Alliance (le centième mis en œuvre depuis bientôt 22 ans) s’est envolé le 5 juin à 14 h 52 UTC depuis la base militaire de Cape Canaveral, en Floride.

Il emportait sous sa coiffe la capsule CST-100 Starliner de Boeing et ses premiers occupants : Barry « Butch » Wilmore et Sunita « Suni » Williams, pilotes d’essais de la Navy et astronautes chevronnés de la NASA.

Le suspense durait depuis le 4 mai dernier, et l’équipage a connu plusieurs reports de tir et deux lancements avortés (le 6 mai et le 1er juin).Entre temps, de « légères » fuite d’hélium sont apparues sur le vaisseau, mais Boeing et la NASA les ont jugées mineures et sans véritable risque pour le déroulement de la mission…

Amarrage retardé à son tour

Le 6 juin, un peu plus de 24 heures après le lancement, alors que le Starliner effectuait son approche finale vers la Station spatiale internationale, des problèmes sont apparus les tuyères de contrôle d’attitude.

La manœuvre a donc été repoussée, et le vaisseau est venu s’amarrer à 17 h 34 (au lieu de 16 h 15) sur le port avant du module américain Harmony (Node 2).

À 19 h 45, Butch Wilmore et Suni Williams sont apparus avec de larges sourires dans l’écoutille séparant leur vaisseau de la station, accueillis par les sept membres de l’Expédition 71.

La mission Boe-CFT (Boeing Crew Flight Test) doit durer une semaine, avant de revenir se poser sur l’un des quatre sites d'atterrissage possibles aux États-Unis.