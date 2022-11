L'Armée de l'air tunisienne réceptionne le premier de ses 8 Texan II

8 Beechcraft T-6C Texan II pour l'armée de l'air tunisienne

Textron Aviation Defense a annoncé la livraison du premier système d'entraînement intégré Beechcraft T-6C Texan II à l'armée de l'air tunisienne en soutien aux opérations du 13e escadron de la base aérienne de Sfax en Tunisie. Le contrat de vente de matériel militaire à l'étranger (FMS) comprend huit avions d'entraînement militaire avancé T-6C Texan II, des représentants de service sur le terrain et de soutien logistique dans le pays, un soutien à la gestion du programme, un soutien contractuel intérimaire pour la première année, la formation des pilotes et des professionnels de la maintenance, des moteurs de rechange, des pièces de rechange et des équipements de soutien aux avions.

Un second Texan II livré fin 2022

L'industriel de l'aéronautique a collaboré avec le centre de gestion du cycle de vie de l'armée de l'air américaine (AFLCMC) et l'escadron d'entraînement d'assistance à la sécurité de l'armée de l'air américaine (AFSAT) pour soutenir le programme de modernisation et de croissance de l'armée de l'air tunisienne. Textron Aviation Defense prévoit de livrer le deuxième T-6C de l'armée de l'air tunisienne fin 2022. La livraison des six autres appareils est prévue pour 2023. La formation du premier groupe de pilotes a commencé le 31 octobre dans les installations de Textron Aviation Defense à Wichita, au Kansas.

Un système de formation au sol

En outre, l'armée de l'air tunisienne s'appuiera sur TRU Simulation + Training Inc, une filiale de Textron Aviation Inc, pour une série de dispositifs de formation et le soutien connexe. Ces dispositifs, qui seront installés sur la base aérienne de Sfax, comprennent un système de formation au sol, un entraîneur de vol opérationnel et un laboratoire de formation informatisé. De son côté, la flotte mondiale de 1 001 appareils Beechcraft T-6 Texan II a dépassé les 5 millions d'heures de vol dans 13 pays et deux écoles de pilotage de l'OTAN.