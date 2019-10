Des T-6C Texan pour la Tunisie

L'agence américaine de coopération en matière de défense et de sécurité (DSCA) a donné son accord pour la vente d'appareils T-6C Texan à la Tunisie. Cette FMS, qui doit désormais être approuvée par le Congrès, porte sur 12 appareils et représente un montant de 234 M$. Le contrat inclut également le soutien et des équipements additionnels.

Cette vente permettra de moderniser la flotte tunisienne et de renforcer les capacités de l'armée de l'air afin qu'elle puisse conduire des missions de contre-terrorisme et de surveillance des frontières.

La flotte mondiale de T-6C Texan II cumule actuellement 3,2 M d'heures de vol. Plus de 900 appareils sont en service à travers le monde.