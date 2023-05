L’antenne radar de la sonde européenne Juice enfin déployée

Quel impact du Storm Shadow sur le dispositif russe ?

L’arrivée des HIMARS et MLRS avait déjà obligé les Forces armées russes à reculer leurs dépôts de munitions, postes de commandement et autres installations stratégiques loin de la ligne de front. L’arrivée des missiles Storm Shadow va probablement forcer les Russes à repenser la disposition de leurs installations stratégiques en Ukraine. L’afflux logistique et surtout ferroviaire sortant de Crimée est également à portée des Ukrainiens.