Le grand voyage de la sonde européenne Juice a débuté

Décollage parfait

La sonde Juice (Jupiter Icy Moons Explorer – Explorateur des lunes glacées de Jupiter) de l’Agence spatiale européenne a pris son envol le 14 avril à 12 h 14 UTC, après un report de 24 heures provoqué par des risques de foudre.

Objectif : Jupiter, la plus grande planète du système solaire, distante de plus de 600 millions de km de la Terre, et trois de ses lunes glacées.

Le lancement a été assuré par l’avant-dernier lanceur Ariane 5 (mission VA260), mis en œuvre depuis le Centre spatial guyanais.

Sa mission a duré 27 minutes et 45 secondes, la séparation avec la sonde intervenant à 1 538 km d’altitude.

3,5 ans dans le système de Jupiter

A l’issue d’un périple de huit ans, qui inclut des manœuvres d’assistance gravitationnelle à proximité de la Terre, de la Lune et de Vénus, Juice se placera sur orbite autour Jupiter.

La sonde effectuera ensuite 35 survols des lunes Europe, Ganymède et Callisto (par ordre d’éloignement de Jupiter).

Puis elle ira s’écraser sur Ganymède, fin 2035.

11 équipements associant 19 pays

La sonde Juice embarque dix instruments scientifiques, plus une expérience de liaison entre le système de communication de bord et des radiotélescopes basés sur Terre, ainsi qu’un moniteur de radiation allemand : c’est la plus puissante charge utile scientifique jamais envoyée dans cette région du système solaire.

La mission associe quinze pays européens, le Canada, les Etats-Unis, le Japon et Israël.

La France, via le Cnes qui officie comme maître d’ouvrage, participe à six expériences sur dix. Quinze laboratoires nationaux, dont neuf en développement instrumental, sont ainsi impliqués, sur une cinquantaine.

80 entreprises européennes

Juice est une imposante sonde de 4,35 m de haut, qui pèse 5 963 kg au décollage.

Elle a été construite par 80 entreprises européennes, sous la responsabilité d’Airbus Defence and Space à Toulouse.

Elle est notamment équipée du plus grand assemblage de panneaux solaires jamais réalisé pour un vaisseau interplanétaire : 27 m d'un bout à l'autre (soit la longueur d’un terrain de basket).