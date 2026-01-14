L’année spatiale 2025 clôturée par un nouveau record

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
L’incroyable année dernière s’est terminée sur un mois de décembre exceptionnel, avec pas moins de… 40 tentatives de lancement enregistrées à travers le monde (dont 37 succès et un échec partiel) : du jamais vu dans l’histoire de l’astronautique !
Jusqu’à la fin du mois de novembre, l’année 2025 était déjà exceptionnelle, avec un minimum mensuel de 20 lancements orbitaux et deux pics en septembre et novembre, où nous avons assisté à 31 tentatives (dont 30 succès).
Mais les compteurs se sont affolés le mois dernier : en l’espace de 30 jours,
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
L’incroyable année dernière s’est terminée sur un mois de décembre exceptionnel, avec pas moins de… 40 tentatives de lancement enregistrées à travers le monde (dont 37 succès et un échec partiel) : du jamais vu dans l’histoire de l’astronautique !
Jusqu’à la fin du mois de novembre, l’année 2025 était déjà exceptionnelle, avec un minimum mensuel de 20 lancements orbitaux et deux pics en septembre et novembre, où nous avons assisté à 31 tentatives (dont 30 succès).
Mais les compteurs se sont affolés le mois dernier : en l’espace de 30 jours, ce sont 40 tentatives de lancements qui ont été enregistrées, réparties
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte