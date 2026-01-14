L’année spatiale 2025 clôturée par un nouveau record
Pierre-François Mouriaux
L’incroyable année dernière s’est terminée sur un mois de décembre exceptionnel, avec pas moins de… 40 tentatives de lancement enregistrées à travers le monde (dont 37 succès et un échec partiel) : du jamais vu dans l’histoire de l’astronautique !

Vertigineux

Jusqu’à la fin du mois de novembre, l’année 2025 était déjà exceptionnelle, avec un minimum mensuel de 20 lancements orbitaux et deux pics en septembre et novembre, où nous avons assisté à 31 tentatives (dont 30 succès).

Mais les compteurs se sont affolés le mois dernier : en l’espace de 30 jours,

Espace

L’incroyable année dernière s’est terminée sur un mois de décembre exceptionnel, avec pas moins de… 40 tentatives de lancement enregistrées à travers le monde (dont 37 succès et un échec partiel) : du jamais vu dans l’histoire de l’astronautique !

